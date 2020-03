Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamknięty. Badania potwierdziły koronawirusa u jednej z pracownic

Zobacz wideo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie został zamknięty, to po tym, jak okazało się, że u jednej z pracownic wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły obecność koronawirusa. Zarażona kobieta jest w średnim wieku, a jej stan jest dobry. Niedawno wróciła z Monachium. Podróżowała własnym samochodem.

REKLAMA

Koronawirus w Polsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamknięty

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie trwa dezynfekcja pomieszczeń. W poniedziałek (16 marca) urząd będzie całkowicie zamknięty dla petentów. Do pracy przyszło tylko kilka osób. Sanepid zdecyduje, czy kwarantanną objęci zostaną także pracownicy WUP-u. Marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zapewnił na Twitterze, że urząd pracuje zdalnie, a sytuacja jest spokojna. Od wtorku (17 marca) jednostka ma pracować w trybie pracy zdalnej, ale także z dyżurami na miejscu.

Również Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymał przyjmowanie interesantów - ogłosił w poniedziałek w komunikacie wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały urzędu zostały anulowane. Wstrzymano również rezerwację nowych wizyt. W wyjątkowych sytuacjach konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę. W komunikacie zaapelowano o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową.

Koronawirus w Polsce. Prokuratury apelują o kontakt telefoniczny lub mailowy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaapelowała o nieprzychodzenie do jednostki i załatwianie spraw zdalnie. Jak czytamy w komunikacie prokuratury zamieszczonym na jej stronie internetowej, "z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–COV-2 (koronawirus) w trosce o bezpieczeństwo prokuratorów, pracowników i interesantów począwszy od dnia 16 marca, do odwołania uprzejmie proszę Państwa o załatwianie wszelkich spraw w miarę możliwości drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie".

Z kolei Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowała, że od poniedziałku do odwołania zawieszone zostają przyjęcia interesantów, zarówno w ramach dyżuru kierownictwa Prokuratury Rejonowej, jak również w celu załatwienia bieżących spraw.

Jak podano w sprawach pilnych (odbiór dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia pochówku) bądź terminowych, prokuratura prosi o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pr.ndmazowiecki@warszawapraga.po.gov.pl bądź pod nr telefonu 22 765 70 00 w celu wyznaczenia terminu spotkania.

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego również Prokuratura Rejonowa w Legionowie informuje, iż do 31 marca 2020 roku wprowadza ograniczenie funkcjonowania Biura Podawczego oraz przyjmowania interesantów. "Osoby, które chcą wejść do siedziby Prokuratury proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 764 09 15. Jednoczesnie osoby takie zobowiązane są do bezwzględnego informowania jeżeli w ciągu 14 dni powróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miały kontakt z osob zakażona koronawirusem" - przekazała Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego do 31 marca wprowadza ograniczenia w odbieraniu zgód na widzenie z osobami tymczasowo aresztowanymi.

Koronawirus w Polsce. Zamknięte urzędy i sądy

W związku z koronawirusem coraz więcej instytucji wprowadza zmiany mające na celu walkę z epidemią. Obostrzenia związane z ograniczaniem kontaktów międzyludzkich widać m.in. w urzędach. Szereg gmin czy dzielnic wprowadza ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą do nich wejść w jednym momencie lub wydziela specjalne strefy. W Katowicach urząd miasta został całkowicie zamknięty do odwołania. Wyjątkiem jest rejestracja zgonów.

Podobnie wygląda sytuacja w urzędzie miejskim w Gdyni. Z kolei od poniedziałku 16 marca W Łodzi nie będzie można m.in. zarejestrować samochodu i odebrać prawa jazdy. Dla interesantów chcących załatwić pilne sprawy wyznaczono trzy punkty obsługi, ale urzędnicy zalecają skorzystanie z usług dostępnych w sieci.

Również sądy ograniczają do końca marca rozpatrywanie spraw. Na wokandzie pozostaję tylko te, które wymagają niezwłocznego rozpoznania, pozostałe będą odraczane. Poważne zmiany w przyjmowaniu interesantów wprowadza też policja, np. w Warszawie. W piątek Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że do odwołania w jednostkach policji na terenie garnizonu stołecznego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Poczta Polska wprowadza natomiast w placówkach specjalne strefy bezpieczeństwa. Klienci ustawiać się będę za znajdującą się na podłodze taśmą - 1,5 metra od pracownika.