2bxornot2b 7 godzin temu

W necie pyszczy jakas wloszczowska, ze jej nie zrobiono testow, a wrocilo to nieszczescie, oczywiscie skad? - z urlopu w Hiszpanii. Postanowilo to ludzkie nieszczescie obdarzyc nas wszystkich roznymi wydzielinami rowniez swojego mozgu, przynajmniej zamilczcie bo przeciez ze my mamy w ogole jakas sluzbe zdrowia po 27 latatch rzadow neoliberalizmu zawdzieczamy nieomal cudowi