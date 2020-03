Minister zdrowia odpowiada Bernadecie Krynickiej ws. szpitala w Łomży. "Tam będzie szedł sprzęt, finansowanie"

Zobacz wideo

Była posłanka PiS Bernadeta Krynicka uważa, że szpital w Łomży - którego jest jedną z kierowniczek - jest nieprzygotowany do przekształcenia go w placówkę do przyjmowania jedynie pacjentów z koronawirusem. Jej zdaniem do walki z koronawirusem brakuje przede wszystkim sprzętu, a niebawem może zabraknąć też personelu.

Przeciwko przekształceniu szpitala przeciwne były też lokalne władze i mieszkańcy. Już kilka dni temu interweniowali zarówno w resorcie zdrowia, jak i u wojewody podlaskiego. Usłyszeli jednak, że "decyzja już zapadła". Co ważne w Łomży jest tylko jeden szpital, a mimo to będzie on przyjmować jedynie pacjentów zarażonych koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Dodatek "za gotowość" dla przekształconych szpitali

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odniósł się do sprawy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Na przykładzie łomżyńskiego szpitala tłumaczył, w jaki sposób wyglądać będzie przekształcenie szpitali i jaki będzie miało to wpływ na mieszkańców. - Po pierwsze Narodowy Fundusz Zdrowia dzwoni do pacjentów z dawnego łomżyńskiego, przekazując im dokładnie, gdzie i w których szpitalach będą mieli zapewnioną opiekę i choćby w promieniu 30-40 km mamy Ostrołękę, Kolno, Zambrów, niedaleko także Wysokie Mazowieckie, gdzie też jest szpital - przekonywał minister.

Szumowski podkreślił również, że szpital w Łomży dysponuje około 430 łóżkami, z czego 36 z nich to tzw. łóżka respiratorowe. - Nie ma jeszcze 10 proc., ale to i tak to jest całkiem duża liczba - ocenił minister, wyliczając, że w momencie uruchomienia specjalnego dodatku "za gotowość", szpital będzie miesięcznie otrzymywać z tego tytułu dodatkowe 1,5 mln złotych. - Jednocześnie za każdego pacjenta chorego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił 460 złotych, a to co miesiąc daje kwotę powyżej sześciu milionów dodatkowo dla szpitala zakaźnego jednoimiennego - wyliczał szef resortu zdrowia.

- To są szpitale w tej chwili na pierwszym froncie walki. Tam będzie szedł sprzęt, tam będzie szło finansowanie pracy, finansowanie działalności, finansowanie gotowości. Musimy mieć te szpitale działające z załogą, ze sprzętem, w momencie, gdy potrzebny będzie dodatkowy sprzęt czy zakupy również te szpitale będą w pierwszej kolejności na liście placówek do finansowania dodatkowych zakupów - zapewnił.

Minister zadeklarował też, że jeszcze dziś do wyznaczonych, jednoimiennych szpitali trafi niezbędny sprzęt ochrony osobistej, m.in. po tysiąc sztuk kombinezonów i maseczek. Łukasz Szumowski zaznaczył również, że w zależności od rozwoju sytuacji, przekształceniu mogą ulec kolejne szpitale.

Koronawirus w Polsce. Sieć przekształconych szpitali

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przekształceniu 19 szpitali w całej Polsce w zakaźne. Placówki te od poniedziałku (16 marca) mają być gotowe na przyjmowanie chorych z koronawirusem, inni pacjenci mają być ewakuowani. Jednym z przekształcanych miejsc jest Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (woj. podlaskie).