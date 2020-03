Zobacz wideo

W piątek (13 marca) rząd wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych. Zamknięte muszą pozostać w nich wszystkie sklepy z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii oraz pralni. Zakazowi nie podlegają jednak żadne inne sklepy (znajdujące się poza centrami handlowymi) w tym m.in. markety budowlane.

REKLAMA

O ich zamknięcie apelują jednak działacze NSZZ Solidarność z Castoramy Polska. "Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Przewodniczący, Czy tak wygląda odpowiedzialne społeczeństwo? Prosimy o natychmiastowe zamknięcie sklepów tj. Castorama, Leroy Merlin czy OBI dla klientów. (...) Prosimy o pilną reakcję, zanim nie będzie za późno! - napisali związkowcy w zamieszczonym na Facebooku poście.

Zdaniem związkowców w sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem sprzedaż materiałów budowlanych należy ograniczyć do sprzedaży internetowej lub zakupów dokonywanych przez telefon.

Koronawirus w Polsce. Sklepy budowlane pracują, ale ograniczają liczbę klientów

Markety budowlane jednak w większości nie rezygnują z prowadzonej dotychczas działalności. To potężna branża, np. sklepów Leroy Merlin działa w Polsce około 60, a sieci Castorama - około 70. A to zaledwie część rynku.

Warto przypomnieć - że z handlu zrezygnowała IKEA, choć tej sieci ograniczenia wprowadzone w miniony piątek nie dotyczą. Większość sklepów zamknął też Jysk,

Rzecznik Leroy Merlin Maksymilian Pawłowski w rozmowie z TOK FM poinformował, że spółka "działając w zgodzie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z 13 marca" nie zamierza na razie zamykać swoich sklepów, jednak wprowadziła ograniczenia w liczbie klientów, którzy mogą w nich jednocześnie przebywać. Przyjęto przelicznik: jedna osoba na 50 metrów kwadratowych. Średnia powierzchnia sklepu Leroy Merlin to 8-10 tys. metrów kwadratowych, co oznacza, że jednocześnie może w nich przebywać i tak 160-200 osób.

Pawłowski poinformował, że "w ramach solidarnych działań", oprócz Leroy Merlin, również pozostałe firmy działające w branży remontowo-budowlanej (Castorama, OBI i Bricoman) wprowadziły podobne zasady dotyczące ograniczenia liczby klientów przebywających w sklepie i godzin ich otwarcia. Czas pracy sklepów LM skrócono do 20. - Apelujemy do naszych klientów, żeby do naszych sklepów przychodzili tylko wtedy, kiedy mają niezbędne do zrealizowania zakupy, wynikające z bieżących potrzeb: awarii domowych czy problemów np. z elektryką, hydrauliką czy urządzeniami sanitarnymi. Chodzi o produkty pierwszej potrzeby - mówi rzecznik w rozmowie z TOK FM i namawia do kupowania produktów, które nie są niezbędne, przez internet.

W sklepach budowlanych udostępniono również środki do dezynfekcji rąk, zarówno dla pracowników, jak i dla klientów, a przez radiowęzeł podawane są niezbędne informacje, np. o tym, by nie stać zbyt blisko siebie w kolejkach do kasy. Rzecznik podsumowuje, że we Francji, na mocy dekretu, sklepy budowlane zostały ponownie otwarte, aby umożliwić klientom zakupy niezbędnych produktów.

Podobne działania wprowadziła też Castorama. Sieć informuje, że "na bieżąco są przeprowadzane częste dezynfekcje powierzchni dotykowych tj. wózków, blatów, fakturomatów, lad i klawiatur, maszyn vendingowch i innych". - Zwracamy uwagę na zachowanie dużych odstępów w kolejkach, staramy się zapewnić pracownikom rękawiczki, instalujemy przegrody na kasach. Każdy wchodzący z zewnątrz do sklepu ma obowiązek dezynfekcji rąk. Nieustannie przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk oraz zachowywania co najmniej 1,5 m odległości od siebie. W naszych obiektach nadawany jest komunikat informacyjny o zachowaniu zasad higieny i bezpiecznych odległości. Zostały też wyznaczone bezpieczne strefy oczekiwania na linii kas - zapewnia Castorama w komunikacie przesłanym tokfm.pl.

Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki zakażenia

Od 4 marca - kiedy w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia - w Polsce potwierdzono 150 zakażeń koronawirusem (stan do poniedziałku 16 marca rano). Do tej pory z powodu koronawirusa zmarły trzy osoby. Każdy z tych pacjentów, co podkreślali przedstawiciele ministerstwa, cierpiał na choroby współistniejące.