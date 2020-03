Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejne przypadki zachorowań

Zobacz wideo

Informację o nowych zachorowaniach resort zdrowia podał we wtorek, przed godziną 14. "Potwierdzone przypadki dotyczą 6 osób z dolnośląskiego, 3 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego" - czytamy w krótkim komunikacie zamieszczonym na Twitterze. Łącznie, jak podają urzędnicy, w Polsce odnotowano już 221 zakażeń, w tym pięć osób zmarło.

REKLAMA

Wcześniej, przed godziną 9, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 28 nowych zakażeniach koronawirusem. Byli to pacjenci głównie z województwa kujawsko-pomorskiego (7 osób) i pomorskiego (6 osób), ale też z Mazowsza, Lubelszczyzny i Śląska. Niestety, we wtorek rano poinformowano także o kolejnej - piątej już - ofierze śmiertelnej. To 57-letni mężczyzna hospitalizowany w Wałbrzychu.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki

Dzień wcześniej, w poniedziałek resort zdrowia poinformował o 52 potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem tylko tego dnia. Byli to pacjenci głównie z województwa dolnośląskiego (9 osób z Wrocławia i Wałbrzycha), ale też pięć z mazowieckiego, trzy z wielkopolskiego, dwie z Opola.

W niedzielę (15 marca) - tych przypadków było 21. W sobotę (14 marca) - 35, a w piątek (13 marca) - 17.

Do tej pory w Polsce, z powodu koronawirusa zmarło pięć osób. Pierwsza - w czwartek (12 marca) - pacjentka z Poznania. Drugi - mężczyzna z Wrocławia (w piątek, 13 marca), trzeci - 66-letni pacjent hospitalizowany w Lublinie, o którego śmierci resort zdrowia poinformował w sobotę wieczorem, czwarty - w poniedziałek (16 marca) - 67-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie. I piąty - wspomniany wcześniej pacjent z Wałbrzycha. Każdy z tych pacjentów, co podkreślali przedstawiciele ministerstwa, cierpiał na choroby współistniejące.

Koronawirus w Polsce. Zamknięte granice i inne obostrzenia

Od niedzieli w Polsce obowiązują liczne obostrzenia walące na celu walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem. Zamknięte zostały granice naszego kraju dla osób chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską - granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe. Ograniczenia obowiązują na razie przez 10 dni, z możliwością przedłużenia.

Oprócz tego, zawieszona została działalność galerii handlowych (gdzie działać mogą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie). Zamknięto restauracje, bary, puby, kawiarnie czy inne miejsca rozrywki.

Od poniedziałku - przez dwa tygodnie (do 25 marca) zamknięte będą też szkoły, przedszkola, żłobki oraz uczelnie wyższe.

Poza tym, w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób (dotyczy to także mszy w kościołach).

Objawy zakażenia koronawirusem

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni. Szef WHO stwierdził w czwartek, że epicentrum pandemii stała się Europa, w której dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa jest większy, niż to miało w szczytowym okresie epidemii w Chinach.