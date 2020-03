Koronawirus. Jak dezynfekować przedmioty, których używamy na co dzień

Zobacz wideo

Koronawirus. Jak dezynfekować elektronikę?

Warto pamiętać o tym, że urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony, tablety, komputery i laptopy, są wrażliwe zarówno na działanie czynników chemicznych, jak i wilgoci. Dlatego czyszczenie tego typu elektroniki wymaga rozsądku i odpowiednich środków oraz narzędzi. Ekrany warto myć przeznaczonymi do tego środkami. Wyświetlacze smartfonów i tabletów są często pokryte tzw. powłoką olefobową. Jest odpowiedzialna między innymi za higienę – sprawia, że nasze palce nie pozostawiają tłustych smug na ekranie. Czyszczenie wymaga więc środków dostosowanych do smartfonowych wyświetlaczy. Zbyt mocny alkohol – np. 96-procentowy spirytus, nie jest zbyt dobrym wyborem.

Substancje czyszczące, przeznaczone do ekranów, nie mogą być przenoszone bezpośrednio na powierzchnię. Psikając na ekran sprawiamy, że struga płynu szybko spływa – w przypadku monitora komputera lub laptopa może to doprowadzić nawet do awarii. A zbyt stężony środek może doprowadzić do miejscowego uszkodzenia powierzchni. Elektroniki w żadnym wypadku nie wolno też zanurzać w alkoholu, wodzie czy innych płynach. Grozi to nie tylko utratą urządzenia, ale nawet porażeniem elektrycznym.

Do czyszczenia urządzeń najlepiej wybrać miękką ściereczkę, która zbytnio nie porysuje powierzchni. Stosowanie szczotek możliwe jest wyłącznie w przypadku materiałów bardzo odpornych na ścieranie. Najlepiej użyć do czyszczenia gotowej chusteczki nasączonej płynem – często 70-procentowym roztworem alkoholu izopropenowego. Jest to świetnie działający rozpuszczalnik organiczny, który pozbędzie się wszelkich zabrudzeń, a wraz z nimi wirusów, bakterii i grzybów. Powierzchnie, które są używane codziennie powinny być codziennie czyszczone – smartfon, tablet, klawiatura muszą być traktowane jako środowisko potencjalnie brudniejsze nawet od deski klozetowej.

Koronawirus. Jak wyczyścić kartę kredytową? Tego na pewno nie rób

Karta kredytowa, szczególnie przekazywana sprzedawcy w celu wsunięcia do terminala, również może po pewnym czasie stać się idealnym podłożem dla rozwoju patogenów. Umyć można ją alkoholem izopropenowym, chusteczką nasączoną tą substancją lub po prostu wodą z detergentem.

Karty kredytowej nie warto zanurzać w gorącej wodzie ani "dezynfekować" w domowym piekarniku. Sztuczne tworzywo się bowiem odkształci, pasek magnetyczny straci swoje właściwości, a chip elektroniczny może ulec awarii. Wtedy konieczna będzie wymiana na nową, co będzie wymagało czasu. Nowa karta ma też nowy numer, co może utrudnić łatwe płatności w internecie – subskrypcje do różnego typu usług są bowiem często przypisane do karty.

Klucze warto wyczyścić. Wystarczy detergent

Klucze do domu i kluczyki do samochodu też warto czyścić, bo w zagłębieniach metalu potrafi nazbierać się wiele brudu. Ważne, by przed czyszczeniem odczepić breloczki np. służące do otwierania domofonu, piloty otwierające drzwi auta etc.

Klucze myjemy w misce z ciepłą wodą. Wystarczy odrobina detergentu i stara szczoteczka, np. do zębów, by pozbyć się wszelkich zabrudzeń z nawet najgłębszych zakamarków.

Rękaw kurtki, torebka, bluzka – czy przenoszą wirusa?

By znaleźć odpowiedź na pytanie, czy odzież przenosi wirusy trzeba zrozumieć mechanizm rozprzestrzeniania się choroby. Potrzebuje ona drogi kropelkowej lub innego bezpośredniego kontaktu między osobą zarażoną, a zdrową. Jeśli zatem odzież miałaby przenieść wirusa musiałby opaść na nią wirus – np. ktoś musiałby kichnąć albo kaszlnąć z bliskiej odległości na nasz rękaw. Inna droga przedostawania się patogenów to klamki, poręcze i uchwyty – jeśli znajduje się na nich wydzielina z wirusami to mogą one przenieść się na odzież i przetrwać.

W przypadku odzieży najważniejsza jest więc profilaktyka – otwieranie drzwi łokciem wydaje się pomysłem rozsądniejszym niż zrobienie tego dłonią. Na odzieży wirusy przetrwać mogą krótko. Poza tym, by dostać się do naszego ustroju wirus musi trafić jeszcze na dłonie, a z nich na błony śluzowe. Po przyjściu do domu odzież warto więc ostrożnie zdjąć i natychmiast bardzo gruntownie umyć ręce i twarz. Podczas wizyty np. w sklepie starajmy się też nie dotykać oczu, ust, nosa – wirus właśnie takiego działania spodziewa się po nas. Odzież trzeba też regularnie prać. Pamiętajmy, że wirus bezpowrotnie ginie w temperaturze 60 stopni, ale zwykłe pranie i tak usunie go z powierzchni ubrań.

Do czyszczenia ubrań, kluczy, innych przedmiotów codziennego użytku, możemy użyć specjalnych płynów antybakteryjnych. Na rynku są dostępne preparaty, które unieszkodliwiają do 100 proc. patogenów. Warto pamiętać, że główną „pożywką” dla szkodliwych drobnoustrojów jest środowisko wilgotne, zawierające białko, tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Wiele przedmiotów da się więc skutecznie wyczyścić zwykłym detergentem, który oddziela tłuszczową powłokę od przedmiotów.