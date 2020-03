Ministerstwo Zdrowia: Zmarła piąta osoba zarażona koronawirusem

Zobacz wideo

"Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) zmarła piąta osoba zakażona koronawirusem" - podało we wtorek, chwilę przed godziną 9, Ministerstwo Zdrowia. Jak dodali urzędnicy, to 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące.

Jednocześnie we wtorek rano resort zdrowia poinformował o kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażeń. To aż 28 osób, w większości z województwa kujawsko-pomorskiego (7 pacjentów) i pomorskiego (6 pacjentów). Łącznie zatem liczba potwierdzonych zachorowań na koronawirusa to (stan na wtorek rano) 205.

Koronawirus. Wcześniej zmarły 4 osoby

W poniedziałek ministerstwo informowało, że czwartą ofiarą koronawirusa w Polsce był 67-letni mężczyzna leczony w Łańcucie. Wcześniej z powodu koronawirusa zmarły w Polsce trzy osoby. Pierwsza to 57-letnia kobieta z Poznania, o której śmierci poinformowano w czwartek 12 marca. Jak podawał minister zdrowia Łukasz Szumowski, kobieta cierpiała też na szereg innych schorzeń i przyjmowała leki obniżające odporność. Jej stan od początku był ciężki.

Drugą osobą zmarłą w Polsce z powodu koronawirusa był 73-letni mężczyzna, który przebywał we wrocławskim szpitalu. Jego stan także był ciężki, miał choroby współistniejące. O jego śmierci poinformowało Ministerstwo Zdrowia wieczorem 13 marca.

I trzecia ofiara to 66-letni mężczyzna z województwa lubelskiego, który w stanie ciężkim przebywał w szpitalu w Lublinie. On także, jak podawał resort zdrowia, cierpiał na choroby współistniejące. O jego śmierci poinformowano w sobotę (14 marca) wieczorem.

Koronawirus. Zamknięte granice i inne obostrzenia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, podczas swoich licznych konferencji prasowych przestrzega, że liczba zachorowań w najbliższych dniach nadal będzie rosnąć.

Od północy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 marca) w Polsce obowiązują liczne obostrzenia walące na celu walkę z rozprzestrzeniającą się epidemią. Zamknięte zostały granice naszego kraju dla osób chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską - granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Oprócz tego, zawieszona została działalność galerii handlowych (gdzie działać mogą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i niektóre punkty usługowe, np. pralnie). Zamknięto restauracje, bary, puby, kawiarnie czy inne miejsca rozrywki.

Poza tym, w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób (dotyczy to także mszy w kościołach).

Objawy zakażenia koronawirusem

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni. Szef WHO stwierdził w czwartek, że epicentrum pandemii stała się Europa, w której dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa jest większy, niż to miało w szczytowym okresie epidemii w Chinach.