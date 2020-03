Zobacz wideo

Jednym z podstawowych problemów pracujących w Polsce Ukraińców są wizy i pozwolenia na pobyt czasowy, które właśnie się skończyły albo lada moment ich ważność wygaśnie. - Dostajemy sygnały od ludzi, że nie wiedzą, jak mają działać dalej. Nie jeżdżą autobusy, nie latają samoloty, są otwarte tylko trzy przejścia graniczne z Ukrainą, ale są to przejścia wyłącznie dla samochodów - mówi prezeska fundacji "Nasz wybór" Myrosia Keryk.

Zaangażowany w sprawy Ukraińców w Polsce Krzysztof Stanowski zwraca z kolei uwagę, że choć na razie nie ma odgórnych decyzji w sprawie osób przebywających na terytorium Polski bez ważnych wiz, to nieoficjalnie wiadomo, że Straży Granicznej zaleca się podchodzenie do każdego przypadku indywidualnie oraz stosowanie pouczeń, bez wystawiania mandatów.

Poprosiliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych o potwierdzenie tych informacji. Czekamy na odpowiedź.

Koronawirus w Polsce. Ukraińcy nie mają jak wrócić do domu

Do fundacji "Nasz wybór" docierają również sygnały od Ukraińców, którzy chcieliby wrócić do domu, ale nie mają jak. Część z nich koczuje na dworcu autobusowym w Warszawie. Jeśli już pojawia się propozycja dowiezienia do granicy, kierowcy żądają nawet 500 zł za przejazd (wcześniej bilet kosztował do 150 zł). - Ludzi nie stać na takie kwoty, nie mają skąd wziąć pieniędzy. Część z nich, w związku z epidemią, straciła pracę. Wypowiadane są im umowy najmu mieszkania, bo nie mają pieniędzy na czynsz. Nie mają dokąd pójść - podkreśla Myrosia Keryk.

Panikę wywołała też informacja ze strony władz Ukrainy o zamknięciu granic od wtorku 17 marca. - Niektórzy zrozumieli, że wszyscy mają wracać na Ukrainę, nawet jeśli mają prawo legalnego pobytu w Polsce. Szerzą się fake newsy, ludzie często nie mają dostępu do informacji. Jest dużo obaw i strachu - przyznaje prezeska fundacji "Nasz wybór".

Koronawirus. Ograniczenia na Ukrainie

Tymczasem Ukraina wprowadza swoje ograniczenia. Od wtorku 17 marca wstrzymany zostaje ruch autobusowy, kolejowy i lotniczy między miastami i obwodami - to decyzja ukraińskiego rządu. Wprowadzono też zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób.

Zawieszone ma być również kursowanie metra w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. Busami po Ukrainie będzie mogło jeździć do 10 pasażerów, a w trolejbusach, autobusach i wagonach tramwajowych - do 20. Zamykane są kluby, muzea, restauracje. Otwarte mają być jedynie sklepy spożywcze, apteki, stacje paliw, placówki bankowe i ubezpieczeniowe.

Do tej pory na Ukrainie odnotowano 7 przypadków zarażenia. Jedna osoba zmarła.

Specjalna infolinia

Na uruchomioną przez fundację "Nasz wybór" infolinię cudzoziemcy mogą dzwonić pod numer 727 - 805 - 764 codziennie między 10 a 15. Można też pisać na adres: konsultacje@ukrainskidom.pl. Fundacja "Nasz wybór" i Ukraiński Dom w Warszawie zbierają sygnały i starają się pomóc w zgłaszanych im przypadkach.

