Koronawirus. Polski "pacjent zero" wyleczony. "Można go wypisać do domu"

Szpital pochwalił się dobrymi wieściami na Facebooku. "Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta "zero", które przyszły w dniu dzisiejszym są NEGATYWNE?? - A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu - informuje szef naszego oddziału zakaźnego lek. Jacek Smykał" - napisano.

Przypomnijmy - pacjent "zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W szpitalu w Zielonej Górze przebywał ponad 2 tygodnie. - "Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu do którego wszyscy wjechaliśmy!!!" - podkreśla szpital.

Koronawirus w Polsce

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono na początku marca u pacjenta hospitalizowanego w Zielonej Górze. Mężczyzna wrócił do Polski z Niemiec, gdzie brał udział w karnawale. Do Polski wrócił autobusem. W Polsce odnotowano ponad 200 przypadków koronawirusa, pięć osób zmarło.