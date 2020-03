hipo krater 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Żyliśmy w szalonym świecie. W zaprzeczeniu prawdziwych wartości, w iluzji zdrowia, wiecznej młodości i w izolacji od smierci i umierania, którą zamknelismy w hermetycznym opakowaniu, by nie zaburzala nam szczęśliwej iluzji rzeczywistosci. Płacilismy miliony piłkarzom, niewiele inwestując w naukowców, w służbę zdrowia. Nie oburzalismy się na ten stan rzeczy, gdy lekarze mówili w jakiej są sytuacji, gdy rządzący lekceważąco na ich apele wykrzykiwali " niech jadą " . Dlaczego dziś oni mają nas ratować, nie mając dla siebie zabezpieczeń? Dlaczego mają umierać? W imię czego? Może zwrocie się teraz do tych piłkarzy, którym placiliscie miliony ? Moze rządzący niech idą do waszych łóżek. Niech wymyślą dla Was szczepionki. Niech was ratują.