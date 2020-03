Zobacz wideo

Lekarz, z którym rozmawialiśmy, pracuje na chirurgii. Na oddziale mają być operowane wszystkie przypadki chirurgiczne u osób z koronawirusem, czyli na przykład usunięcie wyrostka, gdyby zaszła taka potrzeba. - Przypadków chirurgicznych może być sporo. Populacja pacjentów z koronawirusem jest na to narażona tak samo, jak inne grupy społeczeństwa. O ile nie bardziej, bo przecież wszystkiego jeszcze o tym wirusie nie wiemy - mówi lekarz.

Załoga oddziału, na którym pracuje, gdy tylko dowiedziała się, że mają zajmować się pacjentami z wynikiem pozytywnym, poprosiła o środki zabezpieczenia osobistego: maski, kombinezony, gogle. - Jako pracownicy oddziału nie otrzymaliśmy żadnych środków ochrony osobistej. A na wyraźne żądanie ich wydania odpowiedź była jedna: jesteście ostatni w kolejce, nie macie nikogo z podejrzeniem wirusa - wspomina chirurg. - Blok operacyjny zabezpieczyliśmy razem ze wspaniałym zespołem instrumentariuszek, które zdecydowały się pracować w tych trudnych dniach. Wykorzystaliśmy zakupione przez zewnętrzną firmę materiały, nieposiadające żadnych atestów, bez żadnego wsparcia merytorycznego ze strony decydentów - opowiada nasz rozmówca.

Na skutki braku ochrony osobistej nie trzeba było długo czekać

Ostatecznie w miniony piątek (13 marca) w szpitalu pojawił się transport wojskowy. Na blok operacyjny trafiły atestowane kombinezony i maski. Niestety, poza salą operacyjną lekarze dalej chodzili po szpitalu bez odpowiednich zabezpieczeń, ponieważ dalej ich nie mieli. Na efekty nie trzeba było długo czekać... Jeden z lekarzy - niefrasobliwie, choć zapewne w poczuciu misji - mimo objawów choroby przychodził dalej leczyć pacjentów.

Gdy okazało się, że jest zarażony koronawirusem, wszyscy, którzy mieli z nim styczność, musieli pójść na kwarantannę. Wśród nich duża grupa personelu z chirurgii. - Większość osób ma wynik ujemny, ja wciąż jeszcze czekam na wyniki testu. Ale nawet mimo wyniku ujemnego do 29 marca musimy siedzieć w domu. Taka jest decyzja służb epidemiologicznych - opowiada lekarz. Nie wie, co teraz z chirurgią i przez kogo oddział zostanie teraz zabezpieczony.

Nie kryje, że to frustrujące, że mając świadomość, iż w tym czasie można byłoby pomagać pacjentom, trzeba siedzieć w domu. - Do tego dochodzi niepewność, co z rodziną. Czy nie zakaziłem żony i dziecka? - dodaje. - Siedzę w domu i liczę na to, że po pierwsze sam nie jestem zakażony, a po drugie, że nie zakażę ich. Nie zaproponowano nam jako personelowi medycznemu żadnego miejsca odosobnienia, które byłoby przygotowane - tłumaczy chirurg.

- Słyszałem takie głosy, być może jest to plotka, by na czas pandemii lekarze pracowali w systemie dwa tygodnie pracy, skoszarowani w szpitalu, a potem dwa tygodnie obowiązkowej kwarantanny i kolejne dwa tygodnie odpoczynku w domu. Byłoby to jakieś rozwiązanie, bo przecież spodziewamy się coraz większej liczby przypadków potwierdzonych laboratoryjnie - mówi rozmówca TOK FM.

Koronawirus w Polsce. Personel medyczny informuje o problemach

O tym, że w szpitalach brakuje wielu, że sytuacja z każdym dniem może być coraz bardziej dramatyczna, mówią też inni. M.in. była posłanka PiS - Bernadetta Krynicka, kierowniczka ze szpitala w Łomży "Jesteśmy tak nieprzygotowani, że głowa mała" - stwierdziła, wymieniając, że w placówce brakuje m.in. środków ochrony indywidualnej.

W mediach społecznościowych nie brakuje też innych wpisów: lekarzy i ratowników medycznych. Informują o problemach ze sprzętem, o nawale pracy, o coraz większej liczbie przypadków. Taki wpis zamieściła m.in. dr Katarzyna Hoffman-Pirogowicz.

"Cześć znajomy i nieznajomy. Koleżanko, sąsiadko, panie znany ze spaceru. Wiesz, że jestem lekarzem? Otóż jestem. Pediatrą. Od 10-ciu lat w szpitalu. Dziś jestem na dyżurze. I będąc świadomą rzeczy, o których nie wiesz lub się nimi dotąd nie interesowałeś, martwię się o to, co nas wszystkich czeka" - czytamy we fragmencie jej wpisu.