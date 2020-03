Ha Kade 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

My, pasażerowie dojeżdżający co poniedziałek z województwa śląskiego do pracy do Warszawy chcielibyśmy poznać imię i nazwisko warszawskiego półgłówka, który wyciął wszystkie normalne (jadące poniżej 2:45) poranne pociągi z Katowic do Warszawy!

Czy wy tam macie chociaż resztki mózgów czy po nastaniu PiSu liczy się tylko wierność partii a myślenie dyskwalifikuje? Jak sobie to wyobrażacie, jak mamy dojeżdżać do Warszawy do pracy albo na delegacje i spotkania dotyczące zresztą między innymi epidemii ?? Dzień wcześniej?? Czy może tym o czwartej rano!? Wszyscy mamy do niego wejść, wszyscy się przez te ponad trzy godziny nawzajem pozarażać i roznieść to po całej Warszawie, tak? To jest to wasze "myślenie"? Znowu coś wyszło z tabelki z Excela komuś, kto rzeczywistość zna wyłącznie z telewizji publicznej??

Matoła, który podjął decyzję o wycięciu wszystkich normalnych porannych pociągów informuję, ze rano z Katowic jeździły do Warszawy dwa pociągi: jeden o 5:49 i następny chyba 7:09. OBA BYŁY PEŁNIUSIEŃKIE! I co, wg was teraz NIKT nie będzie jeździł bo wszyscy pracują zdalnie? MURARZE TEŻ MAJĄ ŚCIANKI STAWIAĆ PRZEZ INTERNET??!



I proszę mi nie odpowiadać korpobełkotem wypoconym przez niedorzecznik prasową, bo nie interesują mnie bezczelne okólniki wymęczone przez tę panią! Jak Czemerajda była na jej stanowisku to wszyscy się krzywili, że słaba, że mierna, że sobie nie radzi a teraz widać, że trzeba jej będzie wysłać wagon czekoladek i błagać, żeby wróciła a potem skakać wokół niej jak wokół śmierdzącego jaja!

Aha: żeby jednak nie było tak smutno to na pocieszenie napiszę wam, że Deutsche Bahn również zatrudnia podobnych durniów: obcięła składy ICE o połowę. Efekt - jechałem w niedzielę z Frankfurtu do Drezna na stojąco! Wszyscy na wszystkich kichali, kaszleli i smarkami. Wypada więc wam pogratulować dogonienia DB. Szkoda tylko, że w głupocie!