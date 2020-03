Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o kilkunastu nowych przypadkach. W sumie ponad 300 zakażonych

Nośmy MASKI!

Żeby nie zarażać innych w autobusie lub pociągu wystarczy że każdy sobie sam zrobi prostą maseczkę. Maseczki są nie po to aby siebie chronić a po to aby nie rozsiewać wirusów. Każdy jest potencjalnym nosicielem. W Chinach wprowadzono obowiązek noszenia masek i dało to efekt. Ale obowiązek musi dotyczyć wszystkich, bo jak jedna osoba nie założy maski system przestaje być skuteczny. Pamiętajmy, że osoba bez objawów choroby może rozsiewać wirusy. Rozsiewa nawet kilka dni przed wystąpieniem pierwszych objawów. Zobaczcie na zdjęcia jak to wyglądało w Chinach. Wszyscy w maskach! I mycie rąk. Maską też chroni nas abyśmy przypadkiem odruchowo nie dotykali ust i nosa brudna ręką. DOTYKANIE TWARZY Ręką jest jedna z dróg roznoszenia wirusa. Maski co do zasady powinny być jednorazowe. Zobaczcie sobie w internecie jak można taka maskę zrobić samemu.