Pacjent z podejrzeniem koronawirusa wyskoczył przez okno szpitala. "Wydawało się, że śpi, a potem..."

jerry xxl 24 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Nie pracuję w Polsce ale przez idiotyzm rządzących nie mogę przyjechać bo nie stać mnie na kwarantannę tzn nie ma czasu która sobie wymyślono w Polsce choć mam tylko 300 km do domu,

Ten sposób robienia z ludzi w Polsce idiotow jest po prostu nie śmieszny a żałosny.

Ja nie wiem czy ludzie nie widzą co się dzieje co z Wami robią drodzy rodacy Pisiory dobrej zmiany , w międzyczasie byłem i w Londynie gdzie nic się nie robi byłem też we Włoszech gdzie z Włochów zrobiono jak w Polsce ludzi ubezwłasnowolnionych. Kiedyś Lis powiedział Polacy nie są głupi są jeszcze głupsi a wszystko pod wybory