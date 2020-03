Białopol w strachu. Zakażenie koronawirusem wykryto u proboszcza

Jak informuje "Kurier Lubelski" pierwszym odnotowany przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie chełmskim (woj. lubelskie) dotyczy księdza z parafii w Białopolu. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że ksiądz trafił do szpitala w Puławach.

Ksiądz zarażony koronawirusem

"Najprawdopodobniej ksiądz zaraził się od uczestniczki pogrzebu 9 marca, która miała niedawno wrócić z Włoch. Tego dnia na terenie gminy proboszcz odprawił dwa pogrzeby" - czytamy w artykule.

Według informacji "KL" duchowny przebywał ostatnio na oddziale pulmonologicznym chełmskiego szpitala. Został poddany badaniom, które wykazały zakażenie koronawirusem. Oddział, na którym udzielano księdzu pomocy, został objęty kwarantanną.

"W środę po godzinie 21 otrzymałem telefon od dziekana z niepokojącymi informacjami dotyczącymi proboszcza. Z samego rana wystosowałem więc do sanepidu prośbę o zdezynfekowanie kościoła w Białopolu i kaplicy w Strzelcach, bo to właśnie tam ksiądz odprawiał msze święte" - mówił w rozmowie z gazetą wójt Białopola, Henryk Maruszewski, który w czwartek zdecydował również o zamknięciu Urzędu Gminy.

"Urząd gminy został zamknięty, urzędnicy pracują zdalnie. Chyba, że będzie jakiś przypadek losowy, to wtedy będzie Urząd Stanu Cywilnego do dyspozycji. Przekazałem też informację o zakażeniu do zakładów pracy w gminie. Wystosowałem apel do mieszkańców, aby ci, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną ,zgłaszali się do sanepidu" - poinformował wójt.

Ksiądz leczył się na chorobę płuc

Rzecznik diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Michał Maciołek podał, że kapłan , u którego wykryto koronawirusa, od kilku dni przebywał w szpitalu, gdyż leczył się na chorobę płuc.

Ostatni raz sprawował liturgię w kościele parafialnym 9 marca. Gdy poczuł się chory, liturgię w jego zastępstwie sprawował inny kapłan. Wirus wykryto 18 marca. Sytuacja w parafii jest pod kontrolą służb sanitarnych podał ks. Maciołek w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

"Opieka duszpasterska w koniecznych przypadkach zapewniona jest przez księży z sąsiednich parafii. Przestrzegane są wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego" - napisał ks. Maciołek.

Koronawirus w Polsce. Ponad 320 przypadków

W Polsce odnotowano do tej pory 325 przypadków zakażenia koronawirusem, pięć osób zmarło (dane na czwartek 19 marca na godzinę 13).

Tylko w pierwszej połowie dnia w czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 38 nowych zachorowaniach.

Pierwszy polski pacjent z koronawirusem został zdiagnozowany 4 marca. Obecnie jest już zdrowy.