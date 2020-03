Szpital na Banacha w Warszawie dezynfekowany. Izba przyjęć czasowo zamknięta. W związku z koronawirusem

medor5 2 godziny temu Oceniono 4 razy -4

A tymczasem wg strony worldometers.info z powodu sezonowej grypy na którą szczepionki są i są wpychne ludziom wszelkimi sposobami przez szczepionkową bolszewię, od wczoraj zmarło na całym świecie 1421osoby.

To przyrost w stosunku do poprzedniego dnia 249 przypadków.

Tu trwa cisza.

Natomiast na koronawirusa na którego szczepionki nie ma zmarło od wczoraj na świecie 993 osób.

Przyrost w stosunku do poprzedniego dnia 185 przypadków.

Tutaj panika w globalnym kurniku trwa na całego.

Jeżeli na koronawirusa nie ma lekarstwa to jakim cudem z 220 346 do tej pory zidentyfikowanych zarażonych na świecie 85 778 już wyzdrowiało?