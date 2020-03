Zmiana czasu. Kiedy i dlaczego przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni?

Zmiana czasu z zimowego na letni nie jest wcale aż takim starym wynalazkiem, bo jej dzieje sięgają początków XX wieku. Co prawda za pomysłodawcę tej metody uważa się Benjamina Franklina, jednak postulowane przez niego pomysły niezbyt się przyjęły. Czas zimowy, jak zwykło się go nazywać, jest w rzeczywistości tym "normalnym", czyli środkowoeuropejskim. Zmianą jest więc wprowadzenie czasu środkowoeuropejskiego letniego. Chodziło o lepsze wykorzystanie długich letnich dni, a więc zaoszczędzenie energii. Mimo wcześniejszych prób w krajach anglosaskich, to dopiero Niemcy zdecydowali się na wprowadzenie zmiany czasu po wybuchu I Wojny Światowej. Wówczas zegarki przestawiono w Rzeszy, Austro-Węgrzech oraz na okupowanych terenach Polski i Bałkanów.

REKLAMA

Kiedy i dlaczego przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni? Obecnie czas letni obowiązuje w wielu krajach, np. Brazylii, Maroko czy Stanach Zjednoczonych. Ze względu na dyrektywę obowiązującą w całej Unii Europejskiej, zegarki przestawiamy także w Polsce. Dzieje się to dwa razy w roku: w ostatnią niedzielę marca na czas letni i w ostatnią niedzielę października na czas zimowy. W 2020 roku będzie to 29 marca i 25 października.

Zmiana czasu. Czy to ostatnia zmiana czasu z zimowego na letni?

Obecnie coraz częściej słychać niezadowolone głosy, a zmiana czasu kojarzy się przede wszystkim z chaosem organizacyjnym. W krajach, w których te przepisy wciąż obowiązują, pojawiają się problemy z transportem publicznym, szczególnie jeżeli chodzi o kolej. Pociągi pasażerskie, które są na trasie w chwili przestawiania zegarów, muszą wydłużyć postój, żeby do kolejnych przystanków dotrzeć zgodnie z rozkładem jazdy. Kolejną ważną kwestią jest rozregulowanie zegara dobowego i potrzeba dostosowania się do nowych warunków pracy czy nauki. To oraz inne niedogodności wymuszają pytanie, czy rzeczywiście opłaca się przestawiać na czas letni?

W 2019 roku Parlament Europejski, stosunkiem głosów 410 do 192, zdecydował, że czas skończyć z przestawianiem zegarów na terenie Unii Europejskiej. Czy to ostatnia zmiana czasu z zimowego na letni? Kraje członkowskie mają dwie drogi, z jednej strony mogą pozostać przy czasie letnim, z drugiej mogą jako obowiązujący wybrać czas zimowy. Decyzja musi zostać podjęta do 2021 roku, ponieważ to właśnie wtedy wypada ostatnia niedziela marca i ostatnia niedziela października, które mają być datami końcowymi.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM: