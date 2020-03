Ile potrwa pandemia koronawirusa w Polsce? "Nie należy się łudzić, że 2 tygodnie izolacji wystarczą"

jvn godzinę temu Oceniono 5 razy 1

No chyba coś się pani doktor pomyliło. W Wuhan zamknęli miasto 23 stycznia, gdy było już tam ponad 700 potwierdzonych przypadków(prawdopodobnie kilka razy więcej) a liczba nowych zakażonych zaczęła gwałtownie maleć już w połowie lutego(do 16 lutego - 70 tys, do dzisiaj 80 tys.). To jasne, że nasze społeczeństwo jest mniej zdyscyplinowane niż Chińczycy, dysponujemy nieporównywalnie skromniejszymi środkami niż oni, a nasi rządzący to amatorzy, ale Chiny zostały zaatakowane z zaskoczenia i od środka i musiały błyskawicznie reagować, a my, zakładając, że nie mamy jakiś zupełnie bezobjawowych roznosicieli, możemy po prostu izolować wszystkich podejrzanych i mieć nadzieję, że liczba zakażonych w Europie będzie się stabilizować.