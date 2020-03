Prawie 5 tys. litrów zarekwirowanego alkoholu przekazano szpitalom i straży pożarnej

Zobacz wideo

Jak przekazała rzeczniczka PK, na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry prokuratura wspólnie z Krajową Administracją Skarbową rozpoczęły przekazywanie zabezpieczonego alkoholu etylowego instytucjom, które ze względu na specyfikę działania potrzebują w dużych ilościach środków dezynfekujących.

- Będą to przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, ale także straż pożarna, policja, straż graniczna oraz jednostki administracji publicznej - tłumaczyła prokurator, która dodała, że szacunkowa ilość tego środka wynosi co najmniej 430 tysięcy litrów.

Bialik wskazała też, że przekazany instytucjom państwowym alkohol w postaci spirytusu i wódki był zabezpieczony jako dowód rzeczowy lub co do którego orzeczono przepadek. - Zostanie on wykorzystany do dezynfekcji budynków, pomieszczeń i środków transportu - zaznaczyła prokurator.

- Proces przekazywania instytucjom alkoholu rozpoczął się już w środę, a do chwili obecnej przekazano 4200 litrów spirytusu szpitalom oraz 750 litrów spirytusu straży pożarnej. Przygotowane do przekazania w najbliższych dniach jest ponad 3000 litrów spirytusu do szpitali i około 5000 litrów dla straży pożarnej - dodała.