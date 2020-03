Pogoda. Pierwszy dzień wiosny pod znakiem powrotu zimy. Uwaga na śnieg

Zobacz wideo

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pożegnanie zimy przebiegło pod znakiem przymrozków na Podlasiu i Mazurach.

REKLAMA

W pierwszym dniu astronomicznej wiosny zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Karkonoszy i Tatr przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st., 8 st. na północy, około 9 st. w centrum, do 13 st., 16 st. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia w północnej połowie kraju. Miejscami opady deszczu stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady głównie w południowej połowie kraju i tam lokalnie mogą mieć umiarkowane natężenie. W górach opady śniegu, w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, a w Tatrach o 7 cm. Temperatura minimalna od -3 st. na Suwalszczyźnie, około 0 st. w centrum i na Pojezierzu Pomorskim do 3 st. na południu i południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i północny. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 55 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie okresami opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach i na obszarach podgórskich opady śniegu. W Sudetach i na obszarach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, w Tatrach o 12 cm. Na pozostałym obszarze kraju słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. miejscami na północy i północnym wschodzie, około 5 st. w centrum, do 7 st. na południowym zachodzie; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, około 1 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i południowym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h nad zachodnim wybrzeżu i 75 km/h wysoko w górach, północno-wschodni. W górach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ograniczenia w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy przypomina o zamknięciu całego obszaru Tatr dla turystów z uwagi na stan epidemiczny.

Zamknięte są wszystkie punkty na tatrzańskie szlaki, nieczynne są górskie schroniska, nieczynne są parkingi przy wejściach na trakty turystyczne. W związku z zagrożeniem epidemicznym nie kursują kolejka i wyciągi na Kasprowy Wierch.