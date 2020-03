Uczniowie siedzieli w domu, więc nagrali teledysk. "Dom to wiele możliwości"

Zobacz wideo

Uczniowie wszystko zrobili zdalnie - poszczególne osoby nagrały w domu krótkie filmiki, by potem połączyć je w całość. Wszystko nadzorowała nauczycielka muzyki, Aleksandra Jabłońska-Błokowska. - Jako nauczyciel poczułam ogromną potrzebę działania z moją młodzieżą, która z dnia na dzień została pozostawiona sama sobie w domu. Z pierwszych kontaktów wynikało, że czują się zaniepokojeni, osamotnieni. Widziałam, że zaczyna się w nich budzić bardzo dużo niepokoju i stresu - mówi pani Aleksandra.

Teledysk uczniów z chóru Happy Choir Skłodowska można znaleźć na kanale You Tube. Z hasztagiem #Zostajewdomu. To cover "Początku" z trasy Męskie Granie.

Młodzi ludzie śpiewając pokazują, co można robić w domu czy koło domu w ramach przymusowej izolacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Jest więc wspólne rodzinne gotowanie, zabawa z psem, czytanie książek, gra w piłkę z młodszym rodzeństwem, sprzątanie, uczenie się do matury, spacer po własnym ogródku czy... granie na szklankach.

Młodzież podkreśla, że swoim teledyskiem chcą trafić do młodych ludzi z innych szkół i z innych miast. Chcą im pokazać, że siedzenie w domu nie musi być nudne i nie musi ograniczać się wyłącznie do oglądania seriali przed telewizorem. - Nie mieliśmy żadnego scenariusza tego teledysku. Nie ustalaliśmy tego. Wiedzieliśmy tylko, że mamy pokazać, że dom to wiele możliwości - mówią uczniowie w rozmowie z TOK FM (cała rozmowa na antenie TOK FM w sobotę, 21 marca o godz. 15.20 w programie "Twój problem moja sprawa").

Przekonują, że przygotowanie teledysku było wielką frajdą - już myślą nad kolejnymi wspólnymi działaniami. Oczywiście, mają też zdalne lekcje, nawet z WF - jeden z nauczycieli nagrał filmik z ćwiczeniami, które można wykonywać w domu, w ramach przymusowej kwarantanny. Ale - jak podkreślają chórzyści - kontakt w ramach rodziny, bo tak nazywają swój chór, to coś więcej niż szkoła i lekcje. To także wspólne rozmowy, wygłupianie się, żarty. - Musimy siedzieć w domu, dla bezpieczeństwa swojego i wszystkich innych. Pamiętamy o tym i chcemy, by pamiętali też inni. Nie wiemy, ile to potrwa, ale wiemy, że chcemy być zdrowi i w tej chwili po prostu jest taka konieczność - tłumaczą nasi rozmówcy.