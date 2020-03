Prezydent Poznania nie wytrzymał. "Proszę nie dzwonić z idiotycznymi pytaniami!"

Zobacz wideo

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaapelował w piątek na konferencji prasowej do mieszkańców miasta, by "nie dzwonić z idiotycznymi pytaniami do sanepidu". - Sanepid nie jest od tego, by państwa informować, czy Castorama jest czynna, czy też nie- podkreślił wzburzony.

- Ja wręcz będę chciał zaapelować do wojewody, czy ewentualnie do rządu, by w sytuacji, gdy ktoś tak durne pytania kieruje do sanepidu, który w tej chwili jest przeciążony - żeby takie osoby za tego typu blokowanie linii były karane jakimiś mandatami - zaznaczył.

Jaśkowiak przypomniał, że sanepid obecnie odpowiada głównie na pytania dotyczące koronawirusa, kwarantanny, czy też kwestii związanych z działalnością sanepidu. - Sanepid to nie tylko koronawirus, ale na pewno nie są to takie kwestie jak pytania, czy jest otwarta Castorama czy jest otwarte coś innego- bo od tego są zupełnie inne podmioty. Proszę sobie sprawdzić na stronach internetowych, czy ewentualnie w inny sposób uzyskać takie informacje - podkreślił Jaśkowiak.

Do tej pory na terenie Wielkopolski potwierdzono 18 zakażeń koronawirusem; jedna osoba zmarła. Według danych podanych w piątek przed południem przez Ministerstwo Zdrowia, łączna liczba potwierdzonych badaniami zakażeń w Polsce wyniosła 378. Sześć osób zmarło.