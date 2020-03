Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce potwierdzone

Zobacz wideo

Mamy 14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. łódzkiego, 3 osób z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego, małopolskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 425 - poinformował resort zdrowia.

Koronawirus w Polsce

Wcześniej piątek resort informował o 56 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Wśród zakażonych, jak dowiedzieliśmy się w piątek, jest jeden z wiceministrów rolnictwa. Kierownictwo resortu przebywa na kwarantannie.

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej chorych - pięć zgonów osób zakażonych

Jak powiedział szef resortu zdrowia w rozmowie z "Rz", "na pewno w najbliższych dniach zanotujemy ok. 11,5 tys. zakażeń".

Do tej pory w Polsce z powodu koronawirusa zmarło pięć osób. Pierwsza - w czwartek (12 marca) - pacjentka z Poznania. Drugi - mężczyzna z Wrocławia (w piątek, 13 marca), trzeci - 66-letni pacjent hospitalizowany w Lublinie, o którego śmierci resort zdrowia poinformował w sobotę wieczorem, czwarty - w poniedziałek (16 marca) - 67-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie. I piąty - pacjent z Wałbrzycha. Każdy z tych pacjentów, co podkreślali przedstawiciele ministerstwa, cierpiał na choroby współistniejące.

W piątek w Łańcucie zmarła też 27-letnia kobieta zarażona koronawirusem. Jednak resort nie wlicza jej do ofiar COVID-19. Jako przyczynę jej zgonu MZ podaje sepsę.

Koronawirus w Polsce. Stan epidemii

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki wprowadził na terenie Polski stan epidemii. To oznacza między innymi, że można tworzyć w kraju "strefy zero", w okół miejsc z dużą liczbą przypadków koronawirusa. To pogłębienie obowiązującego od ubiegłego piątku stanu zagrożenia epidemicznego.

Wprowadzono poważne obostrzenia mające na celu walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem: zamknięto granice dla cudzoziemców, wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie, ograniczono ruch lotniczy i kolejowy, w galeriach handlowych czynne są tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie. Zawieszone jest także funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych, wyższych uczelni, kin teatrów, muzeów. Minister edukacji już sygnalizuje, że uczniowie mogą uczyć się w domach nawet do Wielkanocy.

Koronawirus. Objawy

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową - typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni. Pierwsze zachorowania pojawiły się w Chinach, ale obecnie centrum pandemii jest Europa, gdzie odnotowuje się najwięcej zachorowań oraz zgonów spowodowanych przez koronawirusa.