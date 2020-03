Wprowadzamy dziś stan epidemii - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Dodał, że podjęto decyzję o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy.

Stan epidemii - narodowa kwarantanna do świąt

Premier poinformował, że zdecydowanie zwiększa się kara grzywny za złamanie kwarantanny z 5 do 30 tysięcy złotych. Rząd wprowadzi też mechanizmy do śledzenia, czy dany człowiek przebywa w domu. - To egzamin z odpowiedzialności, który wszyscy przeżywamy. Robimy to dla nas samych i w szczególności dla seniorów. Nasze kwarantanna narodowa nie oznacza, że będziemy luzowali reguły. Ten czas do świat musi być pełny społecznej dyscypliny. Chrońmy jedni drugich. Społeczna izolacja pomaga, ale nie może oznaczać samotności – mówił Morawiecki. - Mam głęboką nadzieję, że już po świętach wielkanocnych będziemy mogli zmienić tryb funkcjonowania - dodał.

Co to jest stan epidemii?

Wprowadzenie stanu epidemii nie skutkuje przesunięciem wyborów.

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na mocy której wprowadzono w Polsce najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a potem stan epidemii, następująco definiuje epidemię: "wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących".

Stan epidemii to w myśl ustawy "sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii".

Wprowadzenie stanu epidemii daje ministrowi zdrowia szerokie uprawnienia. Może on ustanowić m.in. zakaz przemieszczania się, obowiązkowe szczepienia oraz zakaz funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy.

Stan epidemii - co się zmieni?

Niektóre decyzje mające ograniczyć ryzyko rozwoju epidemii, zostały już podjęte. W Polsce nadal obowiązuje zakaz zgrowadzeń powyżej 50 osób, zamknięte zostały m.in. szkoły, uczelnie wyższe i restauracje. Co zmieni się teraz? Premier zapowiedział zwiększenie grzywny za opuszczenie kwarantanny do 30 tys. złotych. Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do Wielkanocy, podobnie jak uczelnie, złóbki i kluby dziecięce.

- Będziemy przymierzali się do publikacji cen regulowanych odgórnie - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Koronawirus w Polsce

Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. W wyniku COVID-19 umarło 5 pacjentów.

Resort zaznaczył, że w statystyce nie uwzględnił przypadku śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie, która była zakażona koronawirusem, ale nie była to bezpośrednia przyczyna jej śmierci.

Potwierdzone zostały 33 nowe przypadki zakażenia. Dotyczą one: 25 osób z woj. mazowieckiego, 3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 2 osób z woj. dolnośląskiego i po 1 osobie z woj. pomorskiego, podlaskiego i podkarpackiego.