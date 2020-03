Zobacz wideo

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej pojawił się w towarzystwie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa resortu edukacji Dariusza Piontkowskiego. Szef rządu ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu epidemii. W związku z tym w życie wchodzą nowe scenariusze, które mają - zgodnie z deklaracjami rządzących - ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Do kiedy zamknięte szkoły?

Jest wśród nich decyzja o tym, by szkoły w Polsce pozostały zamknięte aż do świąt wielkanocnych, które w tym roku wypadają w dniach 12-13 kwietnia. - Ponad 90 proc. szkół korzysta ze zdalnych metod wprowadzania wiedzy. To nie są wakacje, to czas wyciszenia narodowego - wskazywał szef rządu. A minister edukacji dodawał: "Izolacja jest metodą skuteczną, dlatego decydujemy się na zawieszenie lekcji do Wielkanocy".

Nowością ma być wprowadzenie obowiązku realizowania podstaw programowych, który ma funkcjonować od 25 marca. - Tak żeby nauczycieli mogli się kontaktować ze swoimi uczniami, wystawiać im oceny i sprawdzać ich wiedzę - tłumaczył Dariusz Piontkowski. Zaznaczył, że nauczyciele "muszą jednak brać pod uwagę możliwości uczniów, zarówno techniczne jak i psychofizyczne". Dotychczas zdalne lekcje, o ile były przeprowadzane, nie miały takiego reżimu.

Stan epidemii a egzaminy w szkołach

Dariusz Piontkowski podkreślił, że wprowadzenie stanu epidemii w Polsce nie zmienia ustalonych wcześniej terminów egzaminów. A przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty rozpocząć ma się 21 kwietnia, a matury - 4 maja.

- Liczymy, że ten czas pozwoli na zachowanie więzi między szkołą, uczniami i rodzicami - dodał. Szef rządu dopytywany, czy w związku z przedłużeniem zamknięcia szkół wydłużony zostanie okres obowiązywania zasiłku opiekuńczego dla rodziców, odpowiedział krótko: tak.

Przypomnijmy, że rządowa specustawa ws. koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8. roku życia.

Jak podało w piątek Ministerstwo Zdrowia, liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób. W wyniku COVID-19 zmarło pięcioro pacjentów, dziś zaś nadeszła informacja o śmierci z powodu sepsy 27-letniej kobiety, również zarażonej koronawirusem.

