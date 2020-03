Koronawirus w Polsce. Zakaz wstępu do niektórych lasów

Ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od soboty do końca marca zamknięte zostały dla turystów leśne trakty na teren niektórych nadleśnictw w Małopolsce. Spacerowicze nie mogą wchodzić m.in. do popularnej Puszczy Niepołomickiej czy do Nadleśnictwa Piwniczna.

REKLAMA

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię (5)

REKLAMA