Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w pracy sądów. Chodzi m.in. o zawieszanie terminów rozpraw

Zobacz wideo

O zmiany w funkcjonowaniu sądów apelowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Naczelna Rada Adwokacka.

REKLAMA

Koronawirus w Polsce. Zmiany w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości - na razie w formie komunikatu na swojej stronie internetowej - odpowiedziało na wezwania. Jak czytamy, w projekcie, który ma trafić pod obrady, znajdą się m.in. takie założenia jak choćby możliwość przekazywania między sądami najbardziej pilnych zadań i uproszczone delegowanie sędziów tam, gdzie są największe potrzeby kadrowe.

To ważne w dobie epidemii, ponieważ są sądy, które z powodu koronawirusa musiały zostać zamknięte. Tak było np. w Janowie Lubelskim, gdzie po wykryciu zakażenia u jednej z pracujących w sądzie osób, kwarantannie zostali poddani wszyscy pracownicy. Tymczasem sprawy pilne nie mogą czekać - chodzi choćby o zastosowanie tymczasowego aresztu, kwestię zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom czy problem przemocy domowej.

- Na pewno możliwość przekazywania między sądami najbardziej pilnych zadań jest tutaj uzasadniona, jak również uproszczone delegowanie sędziów do sądów, w których są największe potrzeby kadrowe. Przy czym tutaj ministerstwo powinno pamiętać o gwarancjach konstytucyjnych, o przepisach, które nawet w tej sytuacji powinny być przestrzegane - mówi sędzia Bartłomiej Starosta, przewodniczący Forum Współpracy Sędziów. I dodaje, że chodzi o to, by pamiętać, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Nowe zasady powinny więc obowiązywać wyłącznie w tym czasie, a nie stać się normą na przyszłość.

Koronawirus w Polsce. Zmiany w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje także o wstrzymywaniu i zawieszaniu biegu terminów procesowych w wielu sprawach. O jakie terminy chodzi? M.in. o wstrzymanie terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od których zachowania jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem, jak również terminów przedawnienia karalności czynu czy terminów procesowych w postępowaniach sądowych.

Zdaniem sędziego Starosty, to krok w dobrym kierunku. - Chodzi tutaj głównie o prawa obywateli, którzy nie mogą tracić i ucierpieć na tym, że sądy właściwie przestały działać. Bo trzeba to powiedzieć wprost - sądy przestały działać. Oczywiście poza rozpatrywaniem spraw pilnych. Praca zdalna, o której tyle się mówi, nie jest właściwie w przypadku sądów możliwa, ponieważ nie mamy elektronicznych akt - tłumaczy sędzia.

- Ogólnie sędziowie popierają zmiany, które są konieczne w sytuacji nadzwyczajnej, natomiast oczywiście muszą być spełnione wszystkie gwarancje konstytucyjne - mówi pan sędzia. I dodaje, że na razie konkretne projekty ustaw, projekty zmian nie są dostępne.