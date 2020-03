Głogów. Mężczyzna objęty kwarantanną zmarł w mieszkaniu. Starosta: Czekał na testy na koronawirusa

hipo krater 2 godziny temu Oceniono 9 razy 5

Mam, graniczące z pewnością przekonanie, że osoba , które nigdy nie miała własnych dzieci i nie pokazała oddania w pełnieniu funkcji społecznych na rzecz innych ludzi, by ulżyć im w cierpieniu,nie powinna pełnić żadnych funkcji państwowych . Ojciec rodziny, mający dziecko , uczy się przezwyciężać własny egoizm , uczy się dbać i kochać innych , a szczęście bliskich mu osób, daje mu radość i poczucie spełnienia. Jak słyszę polityka każącego iść ludziom do wyborów, w czasie epidemii, to widzę tylko jego brak odpowiedzialności , egoizm i grę w , której kartą przetargową ma być nasze życie. Ogarnia mnie też złość na na to że Ci co go wybrali są niedojrzali i nic nie rozumieją ; złość, że dali się uwieść i oddali w jego ręce swój los. Mam wrażenie ,że taka propozycja dla narodu , w czasie epidemii, kojarzy mi sie z taką taką propozycją , a właściwie naciskiem , by samolot lądował na nieprzygotowanym lotnisku, w pełnej mgle.