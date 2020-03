Test na koronawirusa za 170 zł. Gdański szpital pobierał opłaty od nieubezpieczonych pacjentów

Zobacz wideo

O konieczności płacenia za testy poinformował nas jeden ze słuchaczy. Jak relacjonował, jego partnerka została skierowana na badania przez sanepid. Kobieta do szpitala pojechała specjalistyczną karetką, a tam okazało się, że jako osoba nieubezpieczona, nie może zostać przyjęta bez opłaty za konsultację. Zgodnie z relacją słuchacza TOK FM, kobieta musiała zapłacić 170 złotych. - Inaczej nie zostałaby przyjęta, przebadana i nie miałaby zrobionego testu - podkreślił.

REKLAMA

Sylwia Wądrzyk-Bularz z Narodowego Funduszu Zdrowia komentuje tę sytuację krótko: "To niedopuszczalne działania". - Wszystkim pacjentom NFZ finansuje świadczenia dotyczące koronawirusa. Bez względu na to, czy są to osoby ubezpieczone, czy nie - zapewnia.

Co na to gdański szpital? Przedstawiciele placówki tłumaczą się niejednoznacznymi przepisami. Dyrektor pionu komunikacji Małgorzata Pisarewicz przyznała, że zapłacić musiało kilkunastu pacjentów. Jednocześnie zapewniła, że "wszystkie te osoby otrzymają zwrot środków". Kolejne testy mają być przeprowadzane bez opłat.

Testy na koronawirusa

Testy na obecność koronawirusa to jedyne narzędzie pozwalające potwierdzić ewentualne zakażenie koronawirusem. W Polsce do tej pory przebadano ponad 20 tys. próbek.

Istnieją dwa rodzaje testów na koronawirusa: genetyczne lub wykrywające przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Ze względu jednak na zbyt małą czułość tych ostatnich, w Polsce wykonuje się tylko testy genetyczne. - Istnieje zbyt duże ryzyko, że dadzą one wyniki fałszywie ujemne lub fałszywie dodatnie - mówił o testach wykrywających przeciwciała Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Materiał do testów genetycznych pobierany jest w formie wymazu z nosogardła lub ewentualnie z niższych partii dróg oddechowych. >> Więcej o testach na koronawirusa możesz przeczytać tutaj.

Koronawirus. Objawy

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową - typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni. Pierwsze zachorowania pojawiły się w Chinach, ale obecnie centrum pandemii jest Europa, gdzie odnotowuje się najwięcej zachorowań oraz zgonów spowodowanych przez koronawirusa. W Polsce zakażonych koronawirusem jest ponad 600 osób i liczba ta stale rośnie. Do poniedziałku (23 marca) zmarło ośmioro pacjentów.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM: