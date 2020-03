Pierwsza komunia a koronawirus. Na Pomorzu Zachodnim kuria odwołuje zaplanowane na maj uroczystości

bojowniczka_hybrydowa pół godziny temu Oceniono 11 razy 7

Fatalnie.

Pani bozia z pendolino nie pobłogosławi.

Do kitu taka komunia.

Ma być głośno, procesyjnie i obrzędowo, a nie jakaśtam lipa rodzinna,



Ockinijcie się. Wlasnie jakiś wirus powiedział "SPRAWDZAM".

I się okazało, ze firankowe panienki schowały się w murach. Dyspensy wydają, cuda wianki. Można? Można. No to po co był ten cały cyrk wcześniej? Doktryny, inne historie... ot warte tyle, co NIC.