Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Czego dotyczą? Kogo obowiązują?

hipo krater 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Rzad ma chyba schizoferenie. To jest takie rozszczepienie osobowości. Jedną część tej osobowości mówi jak groźne to jest choroba, a druga część nie pamiętając o tej pierwszej każe nam iść do wyborów. Cały rząd na kwarantanne do psychiatrowka. To bardzo groźne. Ci ludzie zarządzają 38 miloonowy narodem a komunikaty, które kierują są mega sprzeczne.