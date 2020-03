Zobacz wideo

26 lutego 2020 roku dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Sprawiedliwości rozesłał pismo z prośbą o wskazanie kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych. Komisji, w których zasiadają sami sędziowie. Zgłosił się wówczas Michał Lewoc - sędzia z Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Legnicy. Pod koniec lutego sytuacja epidemiczna była jednak zupełnie inna niż teraz, gdy z każdym dniem przybywa w Polsce około 100 nowych chorych na koronawirusa, a rząd wprowadza kolejne, coraz bardziej rygorystyczne, obostrzenia.

REKLAMA

Dlatego sędzia Lewoc zrezygnował z zasiadania w komisji wyborczej. Co więcej, zaapelował do innych, by postąpili podobnie. "W mojej ocenie, wobec faktycznego wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, tj. stanu klęski żywiołowej w postaci realnego zagrożenia epidemiologicznego, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej pozostaje w sprzeczności z art. 228 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał w piśmie skierowanym do prezesów Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Legnicy.

Dodał też, że organizacja wyborów 10 maja może prowadzić do "zagrożenia życia i zdrowia obywateli, a tym samym rodzić odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, w tym funkcjonariuszy organów wyborczych, o charakterze cywilnoprawnym, a nawet karnym".

Naruszenie prawa wyborczego obywateli?

Sędzia podnosi jeszcze jeden argument - że naruszone mogłoby zostać czynne prawo wyborcze obywateli pozostających w kwarantannie czy przebywających poza granicami kraju, którzy mogliby mieć problem z oddaniem swojego głosu.

Sędziego Michała Lewoca poparło Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów. "Najważniejsze teraz to #zostanwdomu" - napisano na profilu forum na Twitterze.

Równocześnie premier, prezydent, prezes Prawa i Sprawiedliwości cały czas utrzymują, że wybory prezydenckie 10 maja mogą się odbyć. Mimo zamkniętych szkół, urzędów, instytucji. Mimo dynamicznie wzrastającej liczby chorych z koronawirusem.

Mateusz Morawiecki, pytany na wtorkowej konferencji prasowej, czy kolejne wprowadzane obostrzenia wpływają na datę wyborów, odpowiedział: "Nie, nie wpływają. Po to wdrażamy różnego typu obostrzenia, by po najbliższych paru tygodniach móc przedstawić sytuację taką, aby Polacy mogli wrócić do pracy". - Ja nie widzę powodu dzisiaj, żeby egzaminy maturalne czy wybory prezydenckie się nie odbywały. Oczywiście zachowanie dystansu, wszystkie przepisy, które będą obowiązywały, muszą być zachowane - dodał.