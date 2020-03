Dochodzenie epidemiczne w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Koronawirusa potwierdzono u 22 osób

Zobacz wideo

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu trwa dochodzenie epidemiczne po tym, jak testy potwierdziły koronawirusa u 22 osób. Obecnie przeprowadzane są kolejne badania. Niezbędne do testów wymazy pobrano od kolejnych stu osób. Szybkie przeprowadzenie testów jest bardzo ważne, ponieważ w placówce leczeni są pacjenci onkologiczni oraz z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a więc będący w grupie podwyższonego ryzyka. Wśród osób zakażonych sześć to pacjenci, a 16 osób z personelu.

- W tym momencie w szpitalu zrobiliśmy dochodzenie epidemiczne. Szukamy pracowników i pacjentów, którzy mieli kontakt z osobami zarażonymi. Oni mają robione wymazy i będziemy czekać na wynik tych wymazów, tak żeby ich dopuścić do pracy, bo szpital musi pracować - podkreśla dyrektor centrum Marcin Murmyło i dodaje: Zaskoczenie było duże i duże też dotyczące personelu, bo bardzo duża liczba osób z personelu jest zakażona. Myślę, że ta sytuacja to jest tylko początek i tak będzie też w innych jednostkach. Bo tego się nie da zatrzymać,. Wszystko polega na tym, żeby po prostu racjonalnie postępować i żeby te drogi epidemii po prostu zatrzymywać - zaznacza.

Oddział Pulmonologiczny będzie teraz dezynfekowany. Pacjenci, u których już potwierdzono obecność koronawirusa, zostali przeniesieni do izolatorium w Obornikach Ślaskich.

Koronawirus w Polsce. Kwarantanna w szpitalu w Zielonej Górze

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc to nie jedyna placówka, która ma problemy z powodu zakażeń koronawirusem.

Po wykryciu wirusa u 4-latka, któremu udzielono pomocy na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, niemal cały jego personel został objęty kwarantanną, jak również kilkanaście osób z innych oddziałów, m.in. z SOR-u. - Z uwagi na epidemię Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej był wygaszany, ograniczając pracę do nagłych przypadków. Przebywa na nim jeszcze dwóch pacjentów. Teraz jest całkowicie wyłączony z pracy. Osoby mające kontakt z 4-latkiem zostały objęte kwarantanną i czekamy na wyniki pobranych próbek. Oczywiście to jeszcze bardziej komplikuje pracę naszego szpitala - powiedziała w środę (25 marca) rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.

Wcześniej w sobotę (21 marca) przekazano informację o kwarantannie zarządzonej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. Koronawirusa wykryto u 38-letniej pacjentki, którą przewieziono do Poznania, a która wcześniej przebywała w tym szpitalu. W związku z sytuacją wyłączony został oddział A szpitala na pierwszym piętrze, gdzie leczone są przypadki ostre, zapalne i rozrostowe, przebiegające z niewydolnością oddechową.

Do podobnej sytuacji doszło także w jednym ze szpitali na Mazowszu. W placówce w Nowym Mieście nad Pilicą zarządzono ewakuację po tym, kiedy zakażenie koronawirusem potwierdzono u kilku pacjentów i kilkunastu osób z personelu.

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczna zakażonych

W Polsce odnotowano już ponad 950 zakażeń koronawirusem, a 13 osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że z powodu nowego wirusa hospitalizacji poddawanych jest prawie 1500 osób, ponad 62 tysiące objęte są kwarantanną przez sanepid, a ponad 100 tysięcy po powrocie do Polski z zagranicy.