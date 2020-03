Koronawirus w Polsce. Liczba zakażonych przekroczyła 1000. Jest też kolejna ofiara śmiertelna

Zobacz wideo

W środę przed godziną 18 Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze o 74 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To głównie pacjenci z województwa mazowieckiego (39 osób) i z województwa łódzkiego (15 osób). Tym samym, liczba łącznych zachorowań na koronawirusa w Polsce przekroczyła 1000. Wynosi dokładnie 1031.

Oprócz tego, resort zdrowia poinformował o kolejnej, czternastej już, ofierze śmiertelnej. "Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14 osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące" - podano w krótkim komunikacie.

O ostatnich przypadkach zgonów osób zakażonych koronawirusem, resort zdrowia informował w środę (25 marca). W szpitalu we Wrocławiu zmarło dwóch mężczyzn (41- i 71-letni). Obaj cierpieli na choroby towarzyszące. W Bolesławcu z powodu koronawirusa zmarł też 71-letni mężczyzna.

We wtorek (24 marca) także poinformowano o śmierci dwóch mężczyzn: 71-latka, który zmarł w szpitalu w Cieszynie oraz 68-letniego pacjenta hospitalizowanego w Puławach. 68-latek to duchowny, proboszcz parafii w Białopolu (Lubelskie). Jak podawali urzędnicy resortu - obaj zmarli mieli choroby współistniejące.

Również we wtorek (24 marca) śmierci kolejnego pacjenta zakażonego koronawirusem poinformowała rzeczniczka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Elżbieta Cieślak. Mężczyzna, jak podawała, miał 79 lat. Ministerstwo jednak do tej pory nie uwzględniło go w statystykach.

Przypomnijmy, pierwszą osobą, która zmarła w Polsce z powodu koronawirusem była 57-letnia kobieta z Poznania, o której śmierci poinformowano w czwartek 12 marca. Jak podawał minister zdrowia Łukasz Szumowski, kobieta cierpiała też na szereg innych schorzeń i przyjmowała leki obniżające odporność. Jej stan od początku był ciężki.

Koronawirus. Zakaz zgromadzeń i inne obostrzenia

We wtorek (24 marca) premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych ograniczeniach wprowadzanych w Polsce w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczą one przemieszczania się. Obywatele - jak mówił szef rządu - mogą wychodzić z domu tylko w sprawach naprawdę pilnych, np. wyjście do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Ograniczono też zgromadzenia - do maksymalnie dwóch osób. Nowe obostrzenia obowiązują na razie do 11 kwietnia. Za ich łamanie grozić będzie kara nawet do 5 tys. zł.

Wcześniej - w piątek (20 marca) premier Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu epidemii. Taka sytuacja daje ministrowi zdrowia szerokie uprawnienia. Może on ustanowić m.in. zakaz przemieszczania się, obowiązkowe szczepienia oraz zakaz funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy. Rząd wprowadził też znacznie wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Grzywnę podniesiono z do 30 tys. zł.

Od północy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 marca) w Polsce zamknięte są granice naszego kraju dla cudzoziemców chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Oprócz tego ograniczona została działalność galerii handlowych (gdzie działać mogą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i niektóre punkty usługowe, np. pralnie). Zamknięto restauracje, bary, puby, kawiarnie czy inne miejsca rozrywki.

Objawy zakażenia koronawirusem

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni.