Choć trwa pandemia, w Chełmie szykują otwarcie nowej galerii handlowej

Pani Anna, jedna ze słuchaczek TOK FM, w nowej galerii ma prowadzić sklep. Nie kryje jednak oburzenia faktem, że w takim czasie - czasie pandemii - terminu otwarcia obiektu nie przesunięto. - Kiedy wszyscy apelują #zostanwdomu, firma, która jest właścicielem galerii otwiera ją, powołując się na rozporządzenie ministra, zgodnie z którym otwarte mogą być sklepy spożywcze, drogerie, apteki - mówi.

W galerii w Chełmie nasza rozmówczyni ma prowadzić sklep kosmetyczny, więc formalnie - zgodnie z prawem - mogłaby go otworzyć, choć nie ma zamiaru tego robić. Obawia się, że otwarcie sklepów tylko zachęci mieszkańców do wyjścia z domów, bo będą chcieli pójść i zobaczyć, jak to miejsce wygląda w środku. - Wszyscy w Chełmie czekali od kilku lat na galerię z prawdziwego zdarzenia. I wiem, że na pewno ciekawskich, mniej rozsądnych ludzi nie zabraknie. A to sprzyja rozprzestrzenianiu się epidemii - stwierdza.

Na profilu Galerii Chełm na Facebooku można przeczytać, że galeria zostanie otwarta, choć bez "fajerwerków" i dodatkowych atrakcji.

"Wielkiego otwarcia" Galerii nie będzie. Mając na uwadze obowiązujące procedury, a przede wszystkim zdrowie klientów, najemców i pracowników możemy potwierdzić też, że zrezygnowaliśmy ze wszystkich atrakcji i wydarzeń o charakterze rozrywkowym zaplanowanych w ramach otwarcia centrum. Odbędą się one w późniejszym terminie" - napisano na Facebooku.

Komentarze pod postem nie pozostawiają złudzeń

"Przypomina mi się film 'Miś'. Ta galeria odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest obiekt na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy z tą galerią? My ją otwieramy teraz, bez względu na okoliczności. Patrzcie - mówimy - to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo" - napisał pan Daniel.

"Ludzie opanujcie się!!!To nie jest odpowiedni czas na otwieranie takich miejsc!!!Musimy być wszyscy odpowiedzialni bez wyjątku!!!!!!!" - brzmi z kolei wpis pani Marty.

"Jaka hipokryzja. Hasztag #zostanwdomu, ale jednak otwieracie. Nie było galerii tyle czasu i serio, przeżyjemy bez niej jeszcze. Jeśli otworzycie teraz, to automatycznie dajecie kolejną przestrzeń do zakażeń. Brawo" - dodaje pani Ewa.

"Oj, będzie głośno o otwarciu. Wszyscy będą o Was pisać. Tylko nie wiem, czy takiego rozgłosu chcecie" - zastanawia się pani Elżbieta. "nie wierzę, czy pęd za zyskiem musi odbywać się z narażeniem zdrowia i życia???" - stwierdza pan Andrzej.

Jeszcze więcej wpisów pojawiło się pod ostatnim postem, w którym Galeria Chełm informuje, że znaczną część pieniędzy, które były przeznaczone na uroczyste otwarcie, przekazała policji, szpitalowi i pogotowiu na środki ochrony zdrowia (przekazana kwota nie pada).

Co na to internauci?

"Czy dają państwo również gwarancję tego, że żaden pracownik galerii jak i potencjalny klient nie zostaną zarażeni? Otwarcie nawołuje do przybycia klientów i zmusza pracowników do pracy. A to jest duże zagrożenie dla mieszkańców w obecnej sytuacji" - pisze pani Monika.

"Piękna inicjatywa, ale jeszcze lepsze było by nie otwieranie obiektu dla kilku punktów w obecnej sytuacji WCALE! I taka decyzja to by była najbardziej sprzyjająca dla wszystkich" - napisała pani Klaudia.

"Może zamiast przekładania IMPREZY z okazji otwarcia galerii, darowalibyście sobie jej OTWARCIE?!! Po co w ten sposób ZACHĘCACIE ludzi do wyjścia z domu?!" - pyta pani Monika.

"Och jaki hojny gest... Może zamiast sztucznie pomagać to lepiej nie otwierajcie galerii" - to wpis pani Kasi.

Słuchaczka TOK FM pisała w tej sprawie m.in. do wojewody i prezydenta Chełma. Prosiła, by do otwarcia galerii nie doszło. Odpowiedzi nie dostała.

