Ministerstwo Zdrowia: 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce.

"Mamy 34 nowe przypadki zakażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego i zachodniopomorskiego" - czytamy na Twitterze MZ." - czytamy na Twitterze resortu.

Łącznie w Polsce odnotowano już 1085 przypadków zakażenia koronawirusem. 14 osób zmarło.

Jednocześnie w czwartek (26 marca) rano resort potwierdził także jeden kolejny przypadek śmierci z powodu koronawirusa. To 67-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. Zmarł w szpitalu w Koszalinie.

Resort przekazał też informację o innym zmarłym zakożonym. Bezpośrednią przyczyną jego zgonu nie był jednak koronawirus, dlatego nie został on uwzględniony w statystykach.

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zakażonych

Wcześniej - w środę (25 marca) - resort zdrowia informował o 151 nowych przypadkach zakażenia. Byli to pacjenci między innymi z Mazowsza, województwa Łódzkiego czy Dolnego Śląska. Liczba odnotowanych w Polsce zakażeń przekroczyła 1000.

Również w środę podano komunikat o śmierci czterech osób zakażonych koronawirusem. To dwaj pacjenci z Wrocławia,jeden z Bolesławca i jeden ze Skarżyska Kamiennej.

We wtorek badania laboratoryjne potwierdziły z kolei koronawirusa u 152 osób w Polsce - to najwyższy bilans dzienny od wybuchu epidemii.

MZ podało również we wtorek, że w szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Oprócz tego, o śmierci kolejnego pacjenta zakażonego koronawirusem poinformowała we wtorek rzeczniczka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Elżbieta Cieślak. Mężczyzna, jak podawała, miał 79 lat. Ministerstwo jednak do tej pory nie uwzględniło go w statystykach.

Koronawirus. Zakaz wychodzenia z domu i inne obostrzenia

We wtorek (24 marca) premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych ograniczeniach wprowadzanych w Polsce w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczą one przemieszczania się. Obywatele - jak mówił szef rządu - mogą wychodzić z domu tylko w sprawach naprawdę pilnych, jak np. wyjście do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Ograniczono też zgromadzenia - do maksymalnie dwóch osób. Nowe obostrzenia obowiązują na razie do 11 kwietnia. Za ich łamanie grozić będzie kara nawet do 5 tys. zł.

Wcześniej - w piątek (20 marca) premier Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu epidemii. Taka sytuacja daje ministrowi zdrowia szerokie uprawnienia. Może on ustanowić m.in. obowiązkowe szczepienia oraz zakaz funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy. Rząd wprowadził też znacznie wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Grzywnę podniesiono z do 30 tys. zł.

Od północy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 marca) w Polsce zamknięte są granice naszego kraju dla cudzoziemców chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Oprócz tego ograniczona została działalność galerii handlowych (gdzie działać mogą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i niektóre punkty usługowe, np. pralnie). Zamknięto restauracje, bary, puby, kawiarnie czy inne miejsca rozrywki.

Objawy zakażenia koronawirusem

Na całym świecie liczba zachorowań na koronawirusa przekroczyła już 400 tysięcy. W tym ponad 100 tysięcy osób wyzdrowiało, a blisko 18 tysięcy - niestety zmarło.

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni.