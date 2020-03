marudna.maruda 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

hurra, i już statystyki wyglądają lepiej, będzie można w TVPiS pokazać, że ten wirus wcale nie taki groźny i można bez obaw iść na wybory

w kolejnym materiale rząd będzie wzywał do dobrowolnej kwarantanny i zgromadzenia do dwóch osób, ciekawe, jak też poradzi sobie prezes wychodząc do kościoła, wszak jeden ochroniarz na taki narodowy skarb to zbyt mało