Próbny egzamin ósmoklasisty i matura zdalnie [INSTRUKCJA DLA UCZNIA]

Już w najbliższy poniedziałek (30 marca) na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych pojawią się pierwsze arkusze z zadaniami z języka polskiego dla ósmoklasistów. We wtorek i środę - kolejno zestawy z matematyki i języka obcego. Zadania dla maturzystów będą publikowane między 2 a 8 kwietnia.

Próbny egzamin ósmoklasisty i próbna matura. Instrukcja dla ucznia

Jak wyjaśnia dyrektor CKE Marcin Smolik, uczniowie powinni je pobrać i rozwiązać w czasie określonym w arkuszu, a następnie odesłać nauczycielowi. - Uczeń zapisuje odpowiedzi albo na zwykłej kartce papieru, albo w zwykłym pliku po prostu w edytorze tekstów, albo na samym arkuszu, jeżeli go wydrukował, albo w przypadku egzaminu ósmoklasisty w takich zeszytach rozwiązań - tłumaczył.

Uczniom bez dostępu do internetu arkusze powinna wydrukować i dostarczyć szkoła. Dlatego termin przeprowadzenia egzaminu zależy od decyzji dyrektora.

Próbny egzamin ósmoklasisty i próbna matura. Brak nadzoru

Dyrektor CKE podkreśla, że są to jedynie egzaminy próbne i dlatego nikt nie będzie ich nadzorować. - Uczniowie muszą mieć świadomość, że tak naprawdę pracują po to, żeby czegoś się o sobie dowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie nadzorować pracy teoretycznie 350 tysięcy uczniów przystępujących do egzaminu w 350 tysiącach miejsc - tłumaczył Marcin Smolik.

Koronawirus w Polsce. Kiedy egzamin ósmoklasisty i matury?

Terminy egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych na razie pozostały niezmienione. Według harmonogramu powinny rozpocząć się odpowiednio: 21 kwietnia i 4 maja.

Dyrektor CKE zapowiedział jednak, że utrzymanie obecnie ustalonych terminów możliwe będzie tylko, jeśli przerwa uczniów w chodzeniu do szkoły nie potrwa dłużej niż do Wielkanocy. Jeżeli placówki oświatowe pozostaną zamknięte dłużej, wówczas egzaminy jego zdaniem będzie trzeba przesunąć. - My na takie rozwiązanie jesteśmy też przygotowani, natomiast bardzo trudno jest konkretny termin podać, ponieważ zależy on od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna w kraju - podkreślił.