Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum nad Białorusią, jedynie w rejonie Morza Śródziemnego zaznaczają się płytkie niże. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, ze wschodu nadal napływa dość suche powietrze pochodzenia arktycznego. Meteorolodzy ostrzegają przed nocnymi przymrozkami.

Pogoda. W piątek nawet do 15 stopni

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 10 st. C na północy i Podhalu do 15 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zamiecie śnieżne. W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, przewagą małego na wschodzie i w centrum kraju. Będzie też ciepło. Najchłodniej będzie w Zakopanem. Tam termometry wskażą tylko 8 stopni C. W reszcie kraju od 12 stopni w Jeleniej Górze, do 14-15 w centrum, na zachodzie, północy i wschodzie. W Rzeszowie będzie niewiele chłodniej. Tam termometry wskażą 13 stopni C.

Opadów mogą spodziewać się mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.

W niedzielę temperatura jednak spadnie. Termometry wskażą od dwóch stopni w Jeleniej Górze, przez 4 stopnie C na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce. W centrum będzie niewiele cieplej - około 6 stopni C. Najwyższych temperatur mogą spodziewać się mieszkańcy Lublina, Rzeszowa i Przemyśla - tam termometry wskażą 10-11 stopni C.

W całym kraju należy spodziewać się zachmurzenia i przelotnych opadów: śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu.