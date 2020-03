Andrzej Duda modlił się na Jasnej Górze. "Wobec wciąż szalejącej pandemii koronawirusa"

getz54 4 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Chyba nikogo Dudek tym nie zaskoczył. Z kolegą, prezydentem Chin, załatwił maski i rękawiczki, z kolezanką Marią załatwi ocalenie Polaków przed zarazą. Przynajmniej tak sądzi. Chociaz przyczyn tej wizyty moze byc kilka. Dudek jest częścią poselstwa króla Polski Jarosława Kaczyńskiego do wielkiego mistrza zakonu Paulinów, zeby ten pomodlił się z kolegami za to, czego rząd Komunistycznej Partii PIS nie potrafi zrobic. Z pustą ręką zapewne tam nie pojechał, więc Polacy przed wyborami mogą spodziewac się znacznej poprawy sytuacji zdrowotnej, gospodarczej, i tłumnie zagłosowac na Adriana. Królowa Polski nie odmówi tego swoim poddanym. Drugą przyczyną tej wizyty mogą byc kiepskie wyniki sondazowe Dudka, pojechał do Sępów na tę Górę, tak jak to zrobił pan Jędruch, aferzysta z konsorcjum Coloseum, który wpłacił wielebnym kilka milionów zeta za list poparcia. Jednak to nie pomogło i pan Jędruch poszedł do paki na 8 lat. Dudę tez mogą wielebni z Jasnej Góry wystrychnąc

na Dudka. Problem polega na tym ze kazda ze stron obawia się innego zagrozenia. Paulini jak diabeł święconej wody boją się AIDS, u nich to choroba zawodowa. Dudek z bolszewikami obawia się coronawirusa, bo on moze zmieśc ich ze sceny politycznej jak tsunami elektrownię atomową w Fukuszimie.