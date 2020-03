Życie na zbiorowej kwarantannie. "Najgorsza jest niepewność i świadomość, że nie jesteśmy zabezpieczeni przed chorobą"

titta pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

Czyli co? Jak ktos jest chory, to zaraza innych. Nawet nie wiadomo na co chory. Kwarantanna sie konczy, mozna wracac do domu.

To po co ta kwarantanna?

Czy naprawde steruja tym ludzie, ktorzy uczyli sie w szkole tylko po to, aby dostac ocene?

Reszta sie nie liczy, bo jakos bedzie?