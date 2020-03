Chrzanów: Czterej koledzy poszli razem na papierosa. Zostaną ukarani za złamanie zakazu spotkań

Zobacz wideo

- 56-latek z Chrzanowa został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego - poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

REKLAMA

Czterej "palacze", którzy złamali rozporządzenie ministra zdrowia, zostaną ukarani przez sąd.

W związku z epidemią koronawirusa - do 11 kwietnia w Polsce obowiązują ograniczenia swobody przemieszczania się, z wyjątkiem dojazdu do pracy, załatwiania niezbędnych życiowych spraw, wolontariatu oraz całkowity zakaz zgromadzeń, imprez, spotkań, chyba że są to spotkania z najbliższymi. Osoby, które nie stosują się do obostrzeń mogą zostać ukarane mandatem lub grzywną do 5 tys. zł.

Kontrolę nad egzekwowaniem nowych przepisów sprawuje policja. Jak mówił w TOK FM rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, na ogół Polacy są dość karni jeśli chodzi o stosowanie się do nowych obostrzeń. - Nie widzimy grupujących się osób - powiedział. Zdarzają się jednak przypadki łamania tych przepisów. - To na przykład ukarani w parku w Warszawie czterej mężczyźni, którzy siedzieli obok siebie i spożywali alkohol. Każdy z nich dostał mandat w wysokości 500 złotych - mówił rzecznik policji. Podobna sytuacja, jak dodał, miała miejsce w Wielkopolsce, gdzie w jednym samochodzie siedziało pięciu mężczyzn i także pili alkohol.

Gość TOK FM przypomniał, że policjant "nie czepia się" osób, które samotnie idą do sklepu po niezbędne artykuły, do apteki czy do pracy. Zaznaczył jednak, że jeżeli ktoś miał w zwyczaju na przykład bieganie lub spacerowanie w większych - kilkuosobowych - grupach, to niestety na jakiś czas "musi zmienić nawyki" i zacząć biegać samotnie albo co najwyżej z jedną osobą, przy zachowaniu odstępu minimum 1,5 metra.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM: