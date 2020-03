Opozycja o poprawkach PiS. "Wybory w trakcie epidemii to przepis na tragedię. Kto do tego prze - będzie mieć krew na rękach"

getz54 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Gdyby istniał taki ,,wehikuł czasu,, pozwalający cofnąc się w czasie do września 1949 roku zrobiłbym to, i podrzucił Rajmundowi prezerwatywę. Te dwa małe kalectwa które zostały wtedy poczęte to tragiczna katastrofa dla tego

kraju. Jeden prawdopodobnie po pijaku, bo impreza wtedy w Tupolewie była jak ta na Titanicu, rozbił samolot.

Drugi wstydu i zadnych zahamowań nie ma, typowy psychopata. W czasie PRL-u siedział cicho z podkurczonym ogonem i głośno wychwalał PZPR i KPZR, pisał artykuły o wielkości i wspaniałości ZSRR, potępiał dysydentów.

Bał się, ze jakiś przeciąg historii rzuci nim na Rakowiecką na długie lata. Teraz w demokratycznym kraju, będącym członkiem Unii Europejskiej, pewny, ze chronią go prawa obywatelskie, zapisy konstytucyjne, prawo, niszczy ten kraj, tak jak to robili Sekretarze Komunistycznych Partii w ZSRR, Korei Północnej, w Chinach, na Kubie. To w tych podziwianych przez Kaczyńskiego krajach są gułagi, obozy karnej pracy, karne kolonie reedukacyjne dla rodzin opozycyjnych dysydentów, wrogów ludu. I Sekretarz Komunistycznej Partii PiS Jarosław Kaczyński jest przykładem odpadu cywilizacyjnego. Samotny, zchorowany stary kawaler, zyjący w poczuciu winy za skazanie na śmierc własnego brata, dla paru punktów procentowych w sondazach więcej, dla zwycięstwa nad niepokonanym

Donaldem Tuskiem tylko. Sypie mu się to państwo kiedy tylko nim zaczyna rządzic. Tak było na krótko w 2005 r. tak

jest tez od 2015 r. To boli. Ten człowiek nie ma się czym pochwalic w zyciu, nie ma rodziny, dzieci i wnuków, którymi cieszą się normalni ludzie, bez kompleksów i wyzszości moralnej wobec innych ludzi. To dla takich ludzi

jak on stawia się pusty talerz przy stole w wigilijny wieczór. Ze zwykłej ludzkiej litości nad ich podłym losem. On na

ten talerz nie zasługuje. Podzielił Polskę i Polaków. Od lat prowadzi wyniszczającą ten kraj wojnę, szczuje jednych na drugich, podziały sięgnęły juz nawet rodzin. Kaczyński to jest taki człowiek, który sam nie zje i drugiemu nie da. Z przykrością obserwuję, ze tacy ludzie jak bakterie wąglika są niezniszczalni. Gdy tylko na populistycznych hasłach dojdą do władzy mszczą się na swoim narodzie, gardząc nim, ze był na tyle lekkomyślny, ze ich wybrał. Ale dotąd to działo się w Ameryce Południowej, Bolsonaro, Chavez, Maduro, ale tez jest w Europie, Orban, Kaczyński, Babisz. Wykorzystują cynicznie demokratyczne mechanizmy swoich państw, prawo, konstytucję, które po zawłaszczeniu przez ich skorumpowane rządy, gwarantują im bezkarnośc. I nie pomogą tu demokratyczne wybory, bo demokracji juz nie ma. Masowe protesty KOD, Obywateli RP, bo MO, system, zniszczy tych ludzi z ich rodzinami.

Najbardziej przeraza mnie jedyne wyjście jakie pozostało. Przestac szanowac zmienione przez nich prawo, za chwilę konstytucję, nie szanowac wyroków ich sądów, nie stosowac się do ich ustaw i zarządzeń, bo to wszystko oni wprowadzili łamiąc prawo, konstytucję, zasady demokratycznego państwa. I wracam do początku tego postu,

czekają nas gułagi, obozy pracy karnej, redukacyjne kolonie karne, rozpad i gnicie państwa prawa.