Do próbnego egzaminu ósmoklasisty podeszło ponad 105 000 uczniów. I nie mają łatwo. Bo od rana strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z arkuszami egzaminacyjnymi do pobrania, działa z kłopotami. "Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy na Twitterze CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Dziś egzamin z języka polskiego. Arkusz egzaminacyjny to 23 strony z zadaniami zamkniętymi, otwartymi oraz miejscem na wypracowanie.

Z powodu przeciążeniem stron CKE, arkusze egzaminacyjne dostępne są też na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Próbny egzamin ósmoklasisty. Po raz pierwszy dobrowolny i zdalny

Tegoroczny egzamin jest inny niż poprzednie. Oczywiście powodem jest epidemia koronawirusa. W związku z tym, że wszystkie placówki oświatowe są zamknięte, a uczniowie uczą się zdalnie, zmienione zostały także zasady egzaminu.

Najważniejsze jest to, że przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne, a uczniowie podchodzą do niego w swoich domach. Zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czas na rozwiązywanie zadania jest taki sam, jak podczas tradycyjnie przeprowadzanego egzaminu próbnego ósmoklasistów. To 120 minut.

Rozwiązania zapisywać należy w ustalonej przez szkołę lub nauczyciela formie, np. w pliku w edytorze tekstów, na wydruku (jeśli uczeń ma możliwość wydrukowania arkuszu), korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie) lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. - Poprosiliśmy dyrektorów szkół o wydrukowanie, przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych do odbioru w szkole, dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu - powiedział w rozmowie z TOK FM szef CKE - Marcin Smolik.

Podkreślił, że głównym celem zaczynających się dziś egzaminów jest diagnoza, by "uczniowie, rodzice i nauczyciele wiedzieli, nad czym jeszcze trzeba popracować".

Arkusze egzaminacyjne po rozwiązaniu zadań uczniowie powinni przesłać do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy - korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań - będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu, podczas spotkania on-line (indywidualnego albo z grupą) albo w postaci komentarzy w pliku (w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym).

Próbny egzamin ósmoklasisty. Harmonogram

Dzisiejszy egzamin z języka polskiego, to dopiero początek. Zgodnie z harmonogramem, jutro (31 marca) przed uczniami próbny egzamin z matematyki, a w środę (1 kwietnia) z nowożytnych języków obcych.

