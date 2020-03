Będą nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Premier ogłosi je jutro

Zobacz wideo

Premier Mateusz Morawiecki odbył w poniedziałek naradę, w formie wideokonferencji, z samorządowcami: marszałkami województw i prezydentami miast. Oprócz planowanych obostrzeń, został na niej poruszony temat majowych wyborów.

- Mamy jasne stanowisko: mimo tej pandemii, z którą musimy się na co dzień mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, aby państwo wszędzie tam, gdzie to możliwe, funkcjonowało. Tak, jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów 8-klasisty czy egzaminów maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich" - oświadczył Dworczyk po poniedziałkowej naradzie szefa rządu.

Przyznał, że sytuacja w związku z epidemią jest "bardzo dynamiczna i w perspektywie tygodni może się w różny sposób zmieniać". - Natomiast na dzień dzisiejszy pracujemy nad tym, żeby te wybory się odbyły - zaznaczył Dworczyk.

W ostatnich dniach wielu samorządowców wyraziło sprzeciw wobec planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Wśród nich byli m.in. prezydenci: Warszawy, Wrocławia, Gdyni, Sopotu, Lublina, Płocka, Rybnika, Gliwic, Będzina, Sosnowca, Ciechanowa, Inowrocławia. Samorządowcy argumentują m.in., że w sytuacji epidemii koronawirusa wyborów nie da się przeprowadzić w sposób bezpieczny dla mieszkańców i członków komisji wyborczych. Część z nich przesłało takie stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej

Dotychczasowe obostrzenia

Obecnie w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii, zamknięto galerie handlowe, kina i teatry oraz inne miejsca rozrywki. Restauracje i kawiarnie mogę wydawać jedynie jedzenie na wynos. Zamknięte są uczelnie wyższe, a szkoły prowadzą naukę zdalnie. Częściowo zamknięto granice.

23 marca Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili wprowadzenie kolejnych ograniczeń kolejne ograniczenia. Do 11 kwietnia nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenia te nie dotyczą: dojazdu do pracy, wolontariatu, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np niezbędnych zakupy, wykupienia lekarstw, opieki na bliskimi, wyprowadzienia psa), przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób, choć nie dotyczy to rodzin. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań, chyba że z najbliższymi.

Minister zdrowia powiedział na konferencji prasowej ograniczenia dotyczące gromadzenia się obejmują też zgromadzenia religijne. - Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych, do pięciu osób, nie licząc oczywiście, osób sprawujących te obrzędy, kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych - powiedział Szumowski.

W związku z epidemią wprowadzone zostały też ograniczenia dotyczące transportu publicznego. - Tylko miejsca siedzące dzielone przez dwa: w tramwaju, autobusie czy innych środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans. Ale przede wszystkim: zostawmy te środki komunikacji publicznej dla osób, które muszą udać się do swojej firmy - powiedział premier Morawiecki.