Owsiak twierdzi, że rząd utrudnia WOŚP transport dla szpitali. Dworczyk "jest zaskoczony" zarzutami

Jerzy Owsiak zamieścił w poniedziałek na Facebooku gorzki wpis, w którym opisał trudności, jakie napotkała WOŚP po zakupie środków medycznych dla polskich szpitali w Chinach. Według Owsiaka, na zapewnienie bezpłatnego transportu lotniczego zgodziło się początkowo Mini. Później jednak okazało się to niemożliwe.

"Wszystko było przygotowane, cały pakiet zamówionego towaru miał pojawić się w określonym czasie i miejscu, aż nagle w całą sprawę wmieszali się urzędnicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Postawiono nam zaskakujące wymagania i mówiąc krótko - w minutę osiem cały plan wykorzystania transportu MON legł w gruzach, wszystko odwołano" - szef WOŚP.

Podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk był pytany przez dziennikarzy o wpis Owsiaka

- Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że w piątek osobiście oddzwaniałem do pracowników pana Jerzego Owsiaka, żeby zapytać się, jakiej pomocy potrzebują w transporcie środków medycznych z Chin, i jakie są ich oczekiwania. Przedstawiłem również warunki, które obowiązują absolutnie wszystkich - relacjonował.

Minister przypomniał, jakie to są warunki. - Jeżeli jest transport rządowy, tudzież, jeżeli jest transport samorządu, gmina, czy województwo zwraca się do Kancelarii Premiera z prośbą o pomoc w takim transporcie, może liczyć na bezpłatny transport środków, czy to z Chin czy z innego dowolnego miejsca na świecie. Jeżeli zgłaszają się podmioty, czy to NGO, czy to firmy, które deklarują, że środki, które mają przylecieć do Polski zostaną przekazane do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, i wejdą w całościowy system logistyki, zaopatrzenia szpitali - zarówno tych zakaźnych, jak i wszystkich pozostałych, to tak samo bez problemu można liczyć tutaj na darmowy transport cargo - zapewniał.

Dworczyk dodał, że wszystkie inne podmioty, które mają "pomysły, czy to na dystrybucję, czy sprzedaż takich środków", mogą skorzystać z komercyjnej oferty przelotów, oferowanych przez PLL LOT, czy innych przewoźników.

Minister przekonywał, że w odpowiedzi na informację o ogólnych zasadach transportu usłyszał w odpowiedzi, że "fundacja pana Jerzego Owsiaka, zastanowi się". - I to jest cały kontakt z tą sprawą. W związku z czym, z dużym zaskoczeniem ten wpis przeczytałem i przykro mi, że w ogóle taki wpis został dokonany - dodał Dworczyk.