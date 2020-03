Startuje "Szkoła z TVP". Projekt realizowany razem z MEN ma być wsparciem dla uczniów

Zobacz wideo

W poniedziałek o godz. 8 wystartowała nowa propozycja TVP i MEN pod nazwą "Szkoła z TVP". Jak napisano w informacji prasowej "to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców". W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Materiały można oglądać na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach, dedykowanych każdej klasie oraz na specjalnej stronie szkolaztvp.pl. Plan lekcji również będzie dostępny na stronie szkolaztvp.pl.

- Dla Telewizji Polskiej zaangażowanie w ten projekt było nie tylko czymś oczywistym, ale także przejawem realizacji misji, którą wypełniamy. Już od początku tego szczególnego czasu TVP zaangażowała się w przedstawianie materiałów edukacyjnych, co było widać na antenach TVP ABC czy TVP Kultura, a także przy zmianach ramówkowych na naszych głównych kanałach - powiedział pełniący obowiązki prezesa zarządu TVP Maciej Łopiński.

Jak dodał, projekt "Szkoła z TVP" jest dla telewizji "wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego". -

- Umożliwia nam to pokazanie, że TVP jest spółką nowoczesną i dynamiczną, która w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw wyzwaniom. Jestem pewien, że zaangażowanie naszych pracowników połączone z wkładem merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewni uczniom edukację na najwyższym możliwym w tych warunkach poziomie. To dla mnie zaszczyt, że możemy realizować taki projekt wspólnie z MEN - zanaczył Łopiński.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził radość, że "Telewizja Polska tak aktywnie włączyła się w pomoc nauczycielom i uczniom w kształceniu na odległość".



- Wartościowe, merytoryczne materiały prezentowane na antenach TVP mogą być istotnym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli i wsparciem dla uczniów w samodzielnej nauce w domu - podkreślił.

Sponsorem projektu "Szkoła z TVP" jest Fundacja PGNiG.

W informacji prasowej podano, że od 19 marca TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny. Każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9-13 w sekcji "eSzkoła" uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Ponadto od 23 marca działa "Domowe przedszkole" TVP ABC, które również można znaleźć na vod.tvp.pl. Jest to oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców.

Jest też propozycja dla seniorów

W odpowiedzi na potrzeby seniorów TVP1 przygotowała nowe poradnikowe pasmo "Bądźmy razem w domu", którego emisja rozpocznie się 1 kwietnia.

"Bądźmy razem w domu" to nowy autorski, misyjny program TVP1, skierowany do seniorów i osób, które opiekują się osobami starszymi. "Głównym celem programu jest pomoc widzom w odnalezieniu się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Audycja ma zachęcić widzów do pozostania w domu, a także przedstawiać propozycje spędzania czasu w ciekawy i wartościowy sposób we własnych mieszkaniach" - przekazała TVP.

Poruszane tematy będą dotyczyć profilaktyki przeciwwirusowej, umiejętności zauważenia u siebie i innych niepokojących objawów zakażenia, radzenia sobie z codziennością, a także dbania o dobrą formę fizyczną i psychiczną.

Telewizja poinformowała, że w programie wystąpią "lekarze różnych specjalizacji i psychologowie, a także znani i lubiani artyści m.in. Teresa Lipowska, Tadeusz Chudecki, bohaterowie programów +Sanatorium miłości+ i +The Voice Senior+". Ponadto audycja zostanie wzbogacona o wypowiedzi widzów seniorów, którzy będą mogli na antenie podzielić się swoimi doświadczeniami. Program poprowadzi Urszula Rogala, dziennikarka specjalizująca się w tematach poświęconym seniorom. Program emitowany będzie od poniedziałku do piątku o godz. 15.35 w TVP1.

Ramówka na czas epidemii

Od 30 marca, od poniedziałku do piątku wieczorem, TVP1 zaprasza widzów na magazyn "Rozmowy w czasach zarazy". Program poprowadzą Marzena Rogalska i Tomasz Kammel.

TVP podało, że jest on "odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania widzów, wynikające z trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju". W emitowanym na żywo magazynie prowadzący porozmawiają m.in. na temat: samotności, rozłąki z rodziną, tęsknoty, utraty pracy oraz strachu przed zagrożeniem.

Rogalska i Kammel będą rozmawiać z gośćmi oraz łączyć się za pomocą portali społecznościowych z widzami. Nie zabraknie również porad eksperckich oraz muzyki.

"Rozmowy w czasach zarazy" to program, który "ma za zadanie umocnić wiarę i dać nadzieję oraz wzmocnić poczucie wspólnoty i solidarności, w tych trudnych dla wszystkich czasach".

Telewizja Polska, z myślą o najmłodszych widzach pozostających w domach w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, uruchamia również na TVP2 nowe pasmo edukacyjne "Wesoła Nauka". Program, skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz do ich rodziców i nauczycieli, będzie emitowany codziennie, od poniedziałku do piątku, po zakończeniu "Pytania na śniadanie".

"Prowadzący Robert El Gendy wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami i gwiazdami telewizji poprowadzą dzieci przez fascynujący świat nauki" - zapowiada TVP. "Zaprezentują zaskakujące eksperymenty i doświadczenia naukowe oraz kreatywne gry i zabawy. Nie zabraknie zajęć sportowych, prac twórczych i muzyki z największymi gwiazdami w roli domowych nauczycieli" - dodano.

Kolejna propozycja Telewizji Polskiej pod nazwą "Wielkie dzieła małych rąk" to magazyn tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizujący podstawę programową i wykorzystujący materiały edukacyjne opracowane przez ministerstwo. "Jest to program edukacyjny, który jest odpowiedzią na aktualną, trudną sytuację szkolną związaną z epidemią koronawirusa. Umożliwi zastępczą naukę, prowadzoną w domu, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" - poinformowało TVP.

"Wielkie dzieła małych rąk" - jak napisano w informacji prasowej - to "holistyczne i nowatorskie podejście do edukacji dzieci, obejmujące takie dziedziny jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę poprzez zabawę". Dorota Dziamska, autorka i prowadząca program, ekspert MEN ds. edukacji dzieci młodszych, przedstawi dzieciom, rodzicom i nauczycielom nowoczesne i skuteczne metody edukacji. Emisja programu od poniedziałku do piątku, o godz. 11.05 w TVP2.

TVP przypomniała także, że program "Pytanie na Śniadanie" od 25 marca jest emitowany w zmienionych godzinach, od 8 do 11. "Skrócenie godzin emisji jest wyrazem troski Telewizji Polskiej o bezpieczeństwo gości, a także wszystkich osób realizujących audycję" - napisano.

