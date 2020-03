Kraków walczy z koronawirusem. Do odwołania zamknięto ogrodzone, miejskie parki

Zobacz wideo

"W weekend w Parku Jordana było bardzo dużo osób, a co za tym idzie bardzo dużo zgłoszeń na policję od tych, którzy starają się przestrzegać zasad obowiązujacych podczas epidemii. Chcemy pomoc policji i straży miejskiej, dlatego postanowiliśmy zamknąć te parki, które zamknąć można" - powiedział PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf.

Już wcześniej ZZM zdecydował o zamknięciu wszystkich ogrodzonych placów zabaw, siłowni oraz boisk na terenach zielonych w Krakowie. Ale jak mówił dyrektor Kempf zwłaszcza w sobotę, gdy w Krakowie panowała prawdziwie wiosenna pogoda, tłoczno było na wielu terenach zielonych - byli i tacy, którzy mimo ogrodzenia tłumnie korzystali z urządzeń w siłowniach.

Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do mieszkańców o stosowanie się do wytycznych i ograniczenie wychodzenia z domów do absolutnego minimum.

Koronawirus w Polsce. Władze miast ostrzegają przed chodzeniem na place zabaw

Już wcześniej także inne miasta w Polsce apelowały o niekorzystanie z placów zabaw z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. M.in. w Warszawie przy wejściach na tereny placów dla dzieci można zobaczyć ostrzeżenia. Podobne komunikaty wywieszono także m.in. w Rzeszowie i Bydgoszczy. Na zupełne zamknięcie znajdujących się na jej terenie obiektów zdecydowała się z kolei m.in. warszawska Wola.

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczna zakażonych

Cały czas rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Łącznie odnotowano do tej pory ponad 2130 przypadków zakażenia nowym wirusem. Z jego powodu zmarło do tej pory ponad 30 osób. Tylko we wtorek rano (31 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 77 nowych przypadkach zakażenia.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń odnotowano do tej pory w sobotę (28 marca). Resort zdrowia przekazał wówczas informację o 249 zakażeniach.

