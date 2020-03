Rząd wprowadził nowe ograniczenia. Co z Wielkanocą? Czy można spotkać się z rodziną?

Zobacz wideo

We wtorek (31 marca) premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o nowych ograniczeniach wprowadzanych w Polsce w związku z rozprzestzrenianiem się koronawirusa. Utrzymane w mocy oraz zaostrzone zostają wszelkie restrykcje dotyczące spotkań międzyludzkich. Rodzi to jednak pytanie wielu osób o możliwość spotkania się z rodziną w Wielkanoc.

Nowe ograniczenia. Czy można się spotkać w Wielkanoc?

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego szef resortu zdrowia pytany był m.in. czy jeżeli sytuacja nie poprawi się w najbliższych dniach, ministerstwo będzie rekomendowało wprowadzenie zakazu spotkań rodzinnych podczas świąt wielkanocnych. Dziennikarze zastanawiali się także, czy istnieje możliwość wprowadzenia formalnego zakazu spotkań, czy może to być jedynie rekomendacja. - Zobaczymy, jak wyglądają przyrosty, ile osób będzie zakażonych - podkreślił Łukasz Szumowski oraz dodał: - Oczywiście czas świąt jest szczególnym świętem, ale na pewno, jeśli ma to być święto nowego życia powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżim niespotykania się.

Zdaniem ministra do Wielkanocy z pewnością będziemy obserwować wzrost liczby przypadków zachorowań z powodu koronawirusa, pozostaje tylko pytanie, jak duże będą to przyrosty. - Ale tutaj, przy dużych spotkaniach rodzinnych to ryzyko jest na pewno bardzo duże. Rekomendować można tylko w tej chwili, a przed świętami będziemy to oceniać na podstawie danych epidemicznych - zaznaczył szef resortu zdrowia.

