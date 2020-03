Zobacz wideo

We wtorek po południu premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Zapowiedziano zamknięcie między innymi hoteli, bulwarów, parków czy sklepów budowlanych. Osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogły bez obecności opiekuna przebywać poza domem. Ograniczenia dotkną też sklepy spożywcze - w sklepie będą mogły przebywać tylko 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Od 1 kwietnia obowiązkową kwarantanną zostaną też objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Premier zapowiedział też, że sklepy, drogerie, apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia.

REKLAMA

Koronawirus w Polsce. Czy można wyjść pobiegać?

Podczas konferencji prasowej, w trakcie której Łukasz Szumowski wraz z premierem Mateuszem Morawieckim poinformowali o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, szef resortu zdrowia został zapytany, czy obywatele wciąż mają możliwość biegania i spacerów z psem. - To nie jest tak, że my mamy prawo biegania, uprawiania sportów. Traktujmy to uprawnienie z epidemicznych rozporządzeń, a teraz z tego dokumentu, jako niezbędny środek higieny zdrowia psychicznego. To nie o to chodzi, żebyśmy utrzymali formę, żebyśmy biegali ileś kilometrów wokół domu. Chodzi o to, żebyśmy po prostu mogli wyjść z psem albo wyjść i przewietrzyć się krótko, jak najkrócej i wrócić do domu - wyjaśnił Szumowski.

Epidemia koronawirusa. Co z bieganiem? Minister apeluje o rozsądek

Dodał, że "oczywiście twarde zapisy są trudne do zdefiniowania". - Tu bardzo wiele zależy od rozsądku Polaków. W związku z tym moja ogromna prośba: nie wykorzystujmy tego do uprawiania joggingu. Nie wykorzystujmy tego do poprawiania sobie formy fizycznej przez te dwa tygodnie. Naprawdę bez takich ćwiczeń fizycznych damy radę. Jeżeli musimy już bezwzględnie wyjść, to wtedy wyjdźmy, przewietrzmy się i wróćmy do domu. To czas na to, by bardziej odetchnąć psychicznie niż ćwiczyć - powiedział Łukasz Szumowski.

W Polsce zanotowano już ponad 2000 przypadków koronawirusa. Według oficjalnych danych zmarło 31 osób.